Dünya Bollywood yıldızı Aamir Khan koronavirüse yakalandı
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Bollywood yıldızı Aamir Khan koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü Hint oyuncu Aamir Khan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü oyuncu 'Forrest Gump' filminin yeniden yapımı ‘Laal Singh Chaddha' üzerinde çalışmalara devam ediyordu. Khan, geçtiğimiz yıl film çekimleri için Türkiye'ye de gelmişti.

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Bollywood yıldızı Aamir Khan koronavirüse yakalandı
Aamir Khan

Hintli ünlü oyuncu ve '3 Idiots' filminin yıldızı Aamir Khan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Khan'ın sözcüsü basına yaptığı açıklamada, "Aamir Khan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Tüm protokolleri uygulayarak evde karantinada ve durumu iyi. Yakın geçmişte onunla temasa geçenler, ihtiyati tedbir olarak kendilerini test ettirmelidir. Tüm dilek ve ilginiz için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

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EVİNDE KARANTİNADA

  • Mumbai Bandra'daki evinde kendini karantinaya alan ünlü oyuncunun iyi durumda olduğu aktarıldı.

Oyuncu şu anda Tom Hanks'ın başrol oyuncusu Forrest Gump'ın yeniden yapımı olan Laal Singh Chaddha filmi üzerinde çalışıyordu. Aktör Ranbir Kapoor ve Kartik Aaryan ve yönetmen Sanjay Leela Bhansali'n de bu ayın başlarında pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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