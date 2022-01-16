Dünya Boris Johnson ülkede yas ilan edildiği dönemde parti için Kraliçe Elizabethten özür diledi
AVRUPA

Boris Johnson ülkede yas ilan edildiği dönemde parti için Kraliçe Elizabeth'ten özür diledi

Prens Philip'in ölümünün ardından ilan edilen ulusal yasa uymayarak partiler veren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe Elizabeth'ten özür dilediğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Boris Johnson ülkede yas ilan edildiği dönemde parti için Kraliçe Elizabethten özür diledi
Boris Johnson Kraliçe Elizabeth

İngiltere'de Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından Kraliçe Elizabeth tarafından ülkede ulusal yas ilan edildi. Bu süreçte koronavirüs nedeniyle de halka sıkı tedbirler getirilirken, Boris Johnson'un Başbakanlık'ta verdiği partiler tepki çekti. Karantina döneminde Başbakanlık'ta partiye katıldığını itiraf eden Boris Johnson'ın Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninden bir gün önce de başbakanlıkta 2 parti yaptığı belirlendi.

BAŞBAKANLIK ÖZÜR DİLEDİ

Başbakanlık, Philip'in ölümü nedeniyle ilan edilen ulusal yas sırasında düzenlenen partiler nedeniyle Kraliçe'den özür diledi. Açıklamada, "Bunun ulusal yas sırasında gerçekleşmesi çok üzücü, Başbakanlık, Saray'dan özür diledi." denildi.

MUHALEFET TEPKİLİ

Özrün ardından muhalif İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Bu, Boris Johnson'ın başbakanlık makamını ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor." diyerek olaya tepki gösterdi.

Johnson, daha önce de karantinaya rağmen Başbakanlık'ta düzenlenen partiye katılması nedeniyle milletvekillerinin huzurunda halktan özür dilemişti.

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