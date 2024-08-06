Borrell 'Savaşın eşiğindeyiz' diyerek uyardı: Gerilimi artıran herkes sorumlu tutulacak

İsrail için Gazze soykırımı da savaşı Lübnan’a taşıma hevesi de iç karışıklıkları perdeleyen bir olgu olarak sürekli körükleniyor. Heniyye suikastı da bu gerilimi tırmandırmanın bir parçası olarak girişilen bir eylem olarak öne çıkıyor.