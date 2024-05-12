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Dünya

Borrell’den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki: Kabul edilemez

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah'ta sivilleri güvenli olmayan bölgelere gitmeye zorlamanın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

11:23 - 12/05/2024 Pazar
AA
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından İsrail'in kara saldırısı başlattığı Gazze'nin Refah bölgesi hakkında paylaşım yaptı.


İsrail'in uluslararası hukuka göre sivillerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu aktaran Borrell, "Sivilleri Refah'ın güvenli olmayan bölgelerine gitmeye zorlamak kabul edilemez" ifadesini kullandı.



İsrail'e "Refah'a kara saldırısı yapmama" çağrısını yineleyen Borrell, "Bu zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirecektir" değerlendirmesinde bulundu.


İsrail ordusu, 7 Mayıs sabahı Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.


#Avrupa Birliği
#Gazze
#İsrail
#Josep Borrell
#Refah
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