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Dünya Borsalar ticaret savaşıyla sarsıldı
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AMERİKA

Borsalar ticaret savaşıyla sarsıldı

ABD’nin ek gümrük vergisi kararına Çin’in misillemesi gecikmedi. ABD Başkanı Trump’ın uyarısına aldırmayarak misillemesi yapan Çin, 1 Haziran’dan geçerli olmak itibaren 60 milyar dolarlık 2493 ABD ürününe vergiyi yüzde 25’e yükseltti. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden kızışması, dünya borsalarını vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçen yıl iyice ayyuka çıkan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı yeniden kızıştı. ABD’nin Çin’den yaptığı 200 milyar dolarlık ithal ürünlerinin gümrük vergisini yüzde 10’den 25’e çıkarmasına Çin’in karşı hamlesi gecikmedi. Çin, 1 Haziran’dan geçerli olmak itibaren 60 milyar dolarlık ABD ürününe vergiyi yüzde 25’e yükseltti. Çin Maliye Bakanlığı Çin’in 60 milyar dolar değerindeki ABD ürününe yönelik vergi tarifesinin yükseltileceğini açıkladı.

1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN DEVREDE

Ek tarifelerin % 5 ile % 25 aralığında değişeceği ve 5 binden fazla ABD ürününü kapsayacağı belirtildi. Tarifelerin 1 Haziran’dan itibaren geçerli olması bekleniyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang “Bekleyin ve görün. Daha önce de söylediğimiz gibi ek vergiler hiçbir sorunun çözümü değil. Dış baskılara asla teslim olmayacağız. Yasal haklarımızı koruyacak güvene ve beceriye sahibiz” açıklamasında bulundu.

Donald Trump

TRUMP’IN TEHDİDİ’NE RAĞMEN

ABD Başkanı Trump, “Çin ile iş yapacak kimse kalmayacak. Çin için çok kötü, ABD için çok iyi. Fakat Çin yıllardır ABD’den (başkanlarımız bir şey yapmadığı için) faydalanıyor. Çin bu yüzden (vergilere) karşılık vermemeli, yoksa daha kötü olur” şeklindeki tehdidine rağmen Çin, ABD menşeli ürünleri gümrük vergilerini arttırdı.

BORSALARI VURDU

ABD-Çin arasındaki müzakere süreci devam ederken ticaret savaşı endişeleri yeniden gün yüzüne çıkarken, finansal piyasalarda kırılganlığın arttığı bir ortamda alınan bu kararın dünya borsalarına faturası ağır oldu. 6-10 Mayıs haftasında ABD borsalarında yüzde 2’nin üzerinde düşüşler yaşanırken, Asya tarafında Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,5 ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,1 değer kaybetti.Avrupa tarafına bakıldığında, geçen hafta “ticaret savaşı” endişelerinin endekslerin yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülürken, İngiltere’de FTSE 100 endeksinde yüzde 2,4’lük, Almanya’da DAX 30 endeksinde yüzde 2,8’lik ve Fransa’da CAC 40 endeksinde yüzde 4’lük düşüş yaşandı. Süreçten etkilenen Borsa İstanbul ise; geçen haftaki düşüşünü dün de sürdürdü ve yüzde 2’nin üzerinde kayıp yaşadı.

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  • Geçen yıl patlak verdi
  • ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın mart ayı başında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmuş, söz konusu hamlesinin gerekçesini ise "ulusal güvenliğe" dayandırmıştı Trump'ın bu kararı Çin ve birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere tüm dünyada tepkiyle karşılanırken, "serbest ticaret ve globalleşme" kavramlarına aykırı olarak nitelendirilen Trump'ın hamlesine misillemelerin gelmesi ise ticaret savaşının fitilini çekmişti. Süreç içerisinde özellikle Çin ile ipler gerilirken, “ticaret savaşı” endişelerini tetikleyecek her gelişme finansal piyasalarda risk iştahını azaltarak çalkalanmaya neden oldu.

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