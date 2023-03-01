Bosna Hersek, bağımsızlığının 31. yılını törenlerle kutluyor.
Bosna Hersek'te 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandumun ardından bağımsızlığına kavuşan ülkede ilk tören başkent Saraybosna'daki Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağının göndere çekilmesiyle yapıldı.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic ve konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in katıldığı bağımsızlık günü törenleri, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegovic'in, Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine çiçek bırakılmasıyla devam etti.
Ülkedeki en önemli iki milli bayramdan biri kabul edilen Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkentteki Sönmeyen Ateş Anıtı'nda da tören düzenlendi.
Bosna Hersek'in Srebrenitsa ve Mostar kentlerinde de Bağımsızlık Günü çeşitli törenlerle kutlandı.
Bu arada, 1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) milli bayram olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde ise milli bayram olarak kabul edilmiyor.
Bağımsızlık referandumu
Eski Yugoslavya'nın parçalanmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuşmuştu.
Ülke genelinde yapılan ve Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma yüzde 63,6 oranında katılım olmuş, yüzde 99,7 oranında bağımsızlık için "Evet" oyu kullanılmıştı.
Bağımsızlık ilanının hemen ardından 3,5 yıl süren, birçok katliamın, tecavüz ve soykırım olaylarının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.