Boykot ters tepti: Arap aktivistlerden Türkiye’ye destek

Körfez ülkelerinden aktivistler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Türkiye'ye destek için harekete geçerek, Arapça "Türkiye'ye destek için halk kampanyası" etiketiyle bir kampanya başlattı. Söz konusu ifade, oluşturulduktan iki saat sonra Twitter'da en çok yayılan etiket oldu. Suudi Arabistan Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Ajlan bin Abdulaziz al-Ajlan, 3 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye ithalat, yatırım ve turizm alanlarında boykot" çağrısında bulunmuş ve bunun tüm Suudi Arabistan vatandaşlarının "görevi" olduğunu ileri sürmüştü. Tüm bunlara karşı Arap aktivisler, Türkiye'nin Müslüman halkların yanında duran tutumundan övgüyle bahsederek, Türkiye'ye destek oldu.

Kampanyaya katılarak etiketi paylaşan, aralarında Suudi Arabistanlıların da olduğu yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'nin tüm dünyadaki mazlumların yanında olduğunu belirtirken, Türk ürünlerinin de kalitesinden bahsetti. Suudi yazar Ömer bin Abdulaziz, "Cemal Kaşıkçı cinayetini ortaya çıkardıkları, Filistin davasına destek verdikleri için ve ürünleri Cebel Ali'den gelmediği için Türkiye'ye teşekkürler" ifadelerini kullandı. Kampanyaya katılan Suudi akademisyen Ahmed bin Raşid bin Said de, Twitter hesabında "Biz Türkiye'ye destek için halk kampanyasından yana bir ulusuz. Türk ürünlerini boykota karşı çıkıyoruz” dedi.