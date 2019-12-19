Dünya Brexit kördüğümü ABde 2019a Brexit ve AP seçimleri damga vurdu
AVRUPA

Brexit kördüğümü: AB'de 2019'a Brexit ve AP seçimleri damga vurdu

Brexit kördüğümü: AB'de 2019'a Brexit ve AP seçimleri damga vurdu

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, daha önce başat güç olan merkez sağ ve sol partiler, çoğunluğu kaybederken Yeşiller, sağcılar ve liberaller sandıktan güçlenerek çıktı. AP seçimlerinin ardından AB Komisyonu Başkanlığına Alman Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Belçikalı Charles Michel ve AP Başkanlığına İtalyan David Sassoli atandı. İngiltere'de Başbakan Johnson liderliğindeki muhafazakarların genel seçimlerde "net bir galibiyet" elde etmesiyle, Brexit'in 31 Ocak'ta gerçekleşmesi öngörülüyor. Türkiye'nin iş birliğine açık tutumu ve iyi niyetli adımları, bu yıl Ankara-Brüksel hattında kara bulutları dağıtmaya yetmedi.

Haber Merkezi AA
İngiltere'nin AB'den ayrılmasını öngören 23 Haziran 2016'daki Brexit halkoylamasını takip eden üç buçuk yıl son derece &quot;sancılı&quot; geçti.
İngiltere'nin AB'den ayrılmasını öngören 23 Haziran 2016'daki Brexit halkoylamasını takip eden üç buçuk yıl son derece "sancılı" geçti.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 gündemine, Brexit süreci ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri damga vurdu.

Avrupa ülkeleri 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek AB'nin gelecek 5 yılını şekillendirecek adayları oyladı.

Seçimlerde, daha önce başat güç olan merkez sağ ve sol partiler, oy kaybı yaşadı ve çoğunluğu kaybetti. Bununla birlikte Yeşiller, sağcılar ve liberaller sandıktan güçlenerek çıktı.

İngiliz basını 'Brexit'i böyle gördü
FOTOĞRAF 8
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The Sun bugün çarpıcı bir manşetle çıktı. Manşetinde kelime oyunu yapan The Sun alaylı bir şekilde See you laterı Avrupa Birliği'nin kısaltması EU şeklinde değiştirerek See EU later AB görüşürüz başlığına dönüştürdü.
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İskoçya'da yayımlanan Scottish Daily Mail gazetesi, Biz ayrıldık manşetini attı. Scottish Daily Mail gazetesi 43 yıl sonra Birleşik Krallık AB prangasından kurtuldu alt başlığını kullandı.
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Daily Mirror da, Biz ayrıldık manşetini kullandı.
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Metro gazetesi ise, Birleşik Krallık bölündü manşetini attı. Gazete erken baskı yaptığı için referandum sonuçlarını bilemedi. AB'de kalalım diyenlerin kafa kafaya bir zafer kazandığını belirten Metro, UKIP lideri Nigel Farage'ın yenilgiyi kabul ettiğini yazdı.
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Daily Express , Birleşik Krallık için tarihi gün manşetini kullandı.
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City A.M. gazetesi de, Şehirde uzun gece manşetini kullandı.
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Bir diğer günlük gazete I ise Ayrıldık, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması küresel şok yarattı manşetini kullandı.
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İngiliz basını 'Brexit'i böyle gördü
İngiliz basını 'Brexit'i böyle gördü
İngiltere'de dün yapılan referandumda seçmenler ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına karar verdi.İngiliz basınında referandum sonuçları manşetlere böyle yansıdı.

Kazanımları göze çarpan Yeşillere ilginin kaynağında, Avrupa'da iklim değişikliği konusunda giderek yükselen endişeler ve bunun sonucunda patlak veren iklim protestoları bulunuyor.

AB üyesi 28 ülkede yapılan seçimlerde oy kullanma oranının yüzde 51'i bulması, kıta nüfusunun sandığa ilgisindeki artışı ortaya koydu. Bir önceki seçimde bu oran yüzde 43 seviyesindeydi.

Netice itibarıyla, AP'de geleneksel partilerin oy kaybetmesi ve bu oyların Yeşiller, sağcılar ve liberaller arasında bölüştürülmesi "parçalı" bir görüntü ortaya çıkardı.

Brexit toplantısında ilginç anlar
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Brexit toplantısında ilginç anlar
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel'de AB Liderler Zirvesi öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Brexit için önemli bir uzlaşının çıkması nedeniyle liderlerin mutluluğu basın toplantısına yansıdı.

Brexit kördüğümü

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını öngören 23 Haziran 2016'daki Brexit halkoylamasını takip eden üç buçuk yıl son derece "sancılı" geçti.

  • Her ne kadar eski Başbakan Theresa May, Brüksel ile Brexit konusunda anlaşmaya varsa da bu metni ülkesindeki parlamentodan geçiremeyince istifa etmek durumunda kaldı.

Avrupa genelinde yükselen popülist söylem ve siyasi hareketlerden İngiltere de nasibini aldı ve Boris Johnson başbakanlık koltuğuna oturdu, diğer bir deyişle "10 numaraya" taşındı.

Brexit konusunda kararlı bir tutum izleyen Johnson hükümeti, AB ile masaya oturarak yeni bir anlaşma yaptı.

Geçen hafta İngiltere'nin erken seçime gitmesiyle Brexit tünelinde ışık gözüktü. Johnson liderliğindeki muhafazakarların "net bir galibiyet" elde ettiği seçimler, ilerleyen süreçte Birleşik Krallığın iç siyasetinde de kartların yeniden karılmasına yol açacak gibi gözüküyor.

Öte yandan, adanın karşı kıyısındaki kıta Avrupası'nda, İngiliz Parlamentosunda ayrılık belgesinin bir an önce oylanması ve daha önce üç kaç kez ertelenen Brexit'in 31 Ocak'ta gerçekleşmesi beklentisi hakim.

Brexit darbesine yargı freni
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Brexit darbesine yargı freni

AB kurumlarına yeni isimler

AP seçimlerinin ardından AB Komisyonu Başkanlığına Alman Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Belçikalı Charles Michel ve AP Başkanlığına İtalyan David Sassoli atandı.

  • Von der Leyen, Macar, Fransız ve Rumen Komisyon üyesi adaylarının, AP'de güvenoyu alamaması nedeniyle göreve aralıkta, bir ay gecikmeyle başladı.


Ayrılık eşiğindeki İngiltere'nin de Komisyonda görev yapacak bir isim seçmesi gerekiyordu ancak Başbakan Johnson, tüm ısrarlara rağmen kimseyi aday göstermeyeceğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankasının ilk kadın başkanı ise Christine Lagarde oldu.

Brexit çıkmazında önemli adım: İngiltere ile AB yeni bir anlaşmaya vardı
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Brexit çıkmazında önemli adım: İngiltere ile AB yeni bir anlaşmaya vardı

Genişlemeye Fransız freni

Balkanlarda artan Rusya, Çin ve Türkiye etkisinden rahatsız olan AB, bu coğrafyada nüfuzunu artırmanın yollarını aradı.

  • Bu kapsamda AB ile üyelik müzakerelerine başlayan Sırbistan (2011) ve Karadağ (2013) üyelik yolunda ilerlerken, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ise Brüksel'den müzakerelere başlamak için verdiği sözü tutmasını istiyor.


Birliğin, genişlemesine karşı olan ve bunun yeni kurallara bağlanmasını isteyen Fransa'yı, Hollanda ve Danimarka gibi üyeler de destekliyor.

Yeni AB Komisyonu Başanı von der Leyen ise Birliğin kapısında bekleyen Üsküp ve Tiran ile müzakerelerin başlatılmasından yana.

İngiltere Başbakanı May Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istedi
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İngiltere Başbakanı May Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istedi

AB, Türkiye ile ilişkilerde üç maymunu oynadı

Türkiye'nin iş birliğine açık tutumu ve iyi niyetli adımları, bu yıl Ankara-Brüksel hattında kara bulutları dağıtmaya yetmedi.

Bunun ana nedeni olarak, AB'nin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ardından Türkiye'nin iç dinamiklerini anlamaması veya anlamak istememesi, iş birliğini göç konusuna indirgemesi, üst düzey görüşmeleri askıya alması gibi hususlar sayılabilir.

Öte yandan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakları doğrultusunda sondaj çalışmalarına başlaması ve gerek masada gerek sahada "varım" mesajı, AB'yi rahatsız etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ın kaygılarının esiri olan AB, Ege'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin tezlerine kulak tıkayarak, sık sık kınama mesajları yayımladı ve Türkiye-AB üst düzey görüşmelerini askıya aldığını duyurdu.

Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanınması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde isteksiz gözüken AB, Türkiye'ye taahhüt ettiği Suriyeli sığınmacılara yönelik 6 milyar avronun henüz yarısını bile aktaramadı.

AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısının yaklaşık dört yıl aranın ardından 15 Mart'ta gerçekleştirilmesi ise olumlu gelişmeler hanesine yazıldı.

İkili ilişkilerde zaman zaman güven zedeleyici açıklamalar yapan Brüksel, önemli ticari ortağı, terör ve göçle mücadele konularındaki müttefiki Türkiye'ye olan ihtiyacını ise göz ardı edemiyor.

Brexit için referandum isteyenler sokakları doldurdu
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Brexit için referandum isteyenler sokakları doldurdu
İngiltere'nin Brexit sürecinin krize dönüşmesinin ardından ülkenin geleceği konusunda nihai söz hakkının halka verilmesi ve yeniden referandum yapılmasını talep eden AB yanlısı 1 milyon kişi, başkent Londra'da gösteri düzenledi.

AB'de Doğu-Batı ayrışması

AB'nin 2018'de başını ağrıtan Vişegrad ülkelerinin "birlik değerlerine aykırı hareket ettiği" tartışmaları 2019'da da devam etti.

  • AP'nin geçen yıl, Macaristan için, üye ülkelere uygulanabilecek en ciddi yaptırım olan 7. maddenin devreye sokulmasını öngören kararı kabul etmesi, birlik içindeki çatlağı derinleştirdi.


Üye ülkenin, AB Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasını öngören ve "nükleer seçenek" olarak adlandırılan 7. maddenin Polonya'dan sonra Macaristan için devreye sokulması ihtimaline Budapeşte, "şantajlara boyun eğmeyeceğiz" yanıtını verdi.

Cezai yaptırım uygulanabilmesi için ilerleyen süreçte diğer tüm üye devletlerin onayı gerekiyor. Polonya ve Macaristan'ın AB Konseyindeki nihai oylamada birbirlerini desteklemesi öngörüldüğünden 7. maddenin işletilebilmesi uzak ihtimal olarak değerlendiriliyor.

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