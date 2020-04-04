Dünya Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs salgınını küçümsemeye devam ediyor Bu virüs bir yağmur gibi
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs salgınını küçümsemeye devam ediyor: Bu virüs bir yağmur gibi

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs salgınını küçümsemeye devam ediyor: Bu virüs bir yağmur gibi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede 343 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ciddiye almamayı sürdürüyor. Bolsonaro, koronavirüsü yağmura benzeterek, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sözleri tepki çekiyor.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sözleri tepki çekiyor.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Bolsonaro, bir etkinlik çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak." ifadesini kullandı.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alan valilere ve belediye başkanlarına tepkisini yineleyen Bolsonaro, "Pozisyonumu zaten biliyorsunuz, Brezilya halkı bu kararları 2-3 ay kaldıramaz. Muazzam bir işsizlik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede milyonlarca kişi, Bolsonaro'nun salgına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etmişti.

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  • Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, salgın nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söylemişti.

Bolsonaro, geçen hafta sonu başkent Brasilia'da bir alışveriş merkezini ziyaret ederek kendisine ilgi gösteren insanlarla fotoğraf çektirmişti.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da 8 bin 249 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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