Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri'nin koronavirüs taşıdığı tespit edildi: Geçen hafta Trump'la görüşmüştü

Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago adlı yerleşkesinde ABD ve Brezilya Devlet Başkanlarının katıldığı görüşmelerde yer alan Wajngarten'de Kovid-19 virüsü bulunduğu belirlendi.

Sekreterinde virüsün çıkmasının ardından Bolsonaro'nun da Kovid-19 testi yaptırdığı öğrenildi. Bolsonaro'nun korona şüphesiyle gözlem altında olduğu belirtildi.

Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılara, akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

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Trump, geçen hafta bir arada olduğu Brezilyalı yetkiliden, Kovid-19 çıkmasından endişeli değil

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilmesi hakkında endişeli olmadığını açıkladı.

Trump, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Wajngarten'de Kovid-19 teşhis edilmesi hakkında, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim." ifadesini kullandı.

Şu anda piyasada 1 milyon test bulunduğunu, kısa sürede 4 milyon testin dağıtılacağını ve milyonlarcasının da üretim aşamasında olduğunu belirterek, "Domuz gribi dönemine bakarsanız ne kadar insan öldü. Uzun süre hiçbir şey yapılmadı ama biz tam tersini yapıyoruz." dedi.

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