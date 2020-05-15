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Dünya Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
AMERİKA

Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alınan eski Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta’nın yerine gelen Nelson Teich istifa ettiğini açıkladı. Teich, “Bolsonaro’nun kararlarına katılmıyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Nelson Teich
Nelson Teich

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alınan eski Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta’nın yerine gelen Nelson Teich istifa ettiğini açıkladı.

Teich, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Bolsonaro ile anlaşamadığını ifade ederek, “Bolsonaro’nun kararlarına katılmıyorum” dedi.

Teich, koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının artmaya devam etmesi nedeni ile karantina tedbirlerini savunurken, Bolsonaro ise karantinanın kaldırılmasını ekonominin canlandırılmasını istiyordu.

Bolsonaro, koronavirüs salgını için geçtiğimiz günlerde “küçük bir grip” yorumunu yaparak koronavirüs tedavisinde onaylanmamış bir ilacın kullanılmasını tavsiye etmişti.

Brezilya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 208 bin 31’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 267’ye ulaştı.

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