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Dünya

Brezilya’da anaokuluna palalı saldırı: Üçü çocuk 4 ölü

Brezilya’da bir anaokuluna kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen palalı saldırıda 3’ü çocuk biri öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti.

16:56 . 5/04/2023 Çarşamba
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Arşiv

Arşiv

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletindeki bir anaokuluna henüz nedeni bilinmeyen bir saldırı gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi pala ile bastığı anaokulunda kan donduran anlar yaşattı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Santa Catarina Eyaleti Eğitim Bakanı Gisela Herman, 3'ü çocuk biri öğretmen toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölge polis sözcüsü Ricardo Newton Casagrande ise, saldırganın kasabın merkezinde bulunan anaokuluna girdiğini ve okuldaki çocuk ve öğretmenlere pala ile saldırdığını belirterek, hayatını kaybedeler ve saldırgan hakkında bilgi paylaşmadı.

Yerel basında yer alan haberlerde, anaokulunda 6 aydan 3 yaşa kadar olan çocukların bulunduğu ifade edildi.



#brezilya
#okul
#saldırı
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