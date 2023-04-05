Brezilya’da anaokuluna palalı saldırı: Üçü çocuk 4 ölü

Yerel polis, iki kız çocuğunun okul yolunda bıçaklı saldırıya uğradığını ve her iki kızın ağır yaralandığını açıkladı. Kızlar, hastanede tedaviye alındı. Polis, saldırganın olay yeri yakınındaki bir eve girdiğini, eve yapılan baskında 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.