Brezilya'da Bolsonaro destekçileri 'askeri darbe' çağırısında bulundu

Brezilya'nın Rio de Janiero, Sao Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Santa Catarina, Pernambuco ve Rio Grande del Sur eyaletlerinde askeri karargahların önünde toplanan Bolsonaro destekçileri, yaptıkları gösteride Bolsonaro'nun görevde kalması için orduya müdahale çağrısı yaptı.

Brezilya milli takımının formasını giyen binlerce Bolsonaro yanlısı, Rio de Janeiro'nun merkezindeki Doğu Askeri Komutanlığı karargahı önünde toplanarak seçim sonuçlarına tepki gösterdi.

Göstericiler, orduyu, 1 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak seçimlerin galibi solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı harekete geçmesini talep etti.

"Askeri müdahale" yazılı pankartlar taşınan gösteride, protestocular Lula da Silva karşıtı sloganlar attı.

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Brezilya'nın güneydoğusundaki Santa Catarina eyaletine bağlı Sao Miguel do Oeste şehrinde bir askeri birliğin önünde düzenlenen gösteride protestocular Nazi selamına benzer bir hareket yaparak mili marş okudu.

Santa Catarina Savcılığı, suç sayılan Nazi selamı veren kişilerin belirlenmesi için gösteride kaydedilen bir videonun analiz edildiğini açıkladı.

Sao Paulo'da ise Bolsonaro destekçileri, Güneydoğu Komutanlığı önündeki Ibirapuera Parkı yakınında aynı amaçla gösteri düzenledi.

Göstericiler seçimde hile yapıldığını ileri sürerek sonuçları kabul etmediklerini belirtti ve bu sebeple orduyu başta Yüksek Seçim Mahkemesi olmak üzere devlet kurumlarına müdahaleye çağırdı.

Öte yandan, ülkede pazar günü seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçisi kamyoncuların başlattığı ve ülke çapına yayılan otoyol kapatma eylemleri de devam ediyor.

Federal Otoyol Polisi, 15 eyalette devam eden yol kapatma eylemlerinde 631 yolun açıldığını duyurdu.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim Pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

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Bolsonaro, seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına değinmemiş, gösterilerin "seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucu" olduğunu belirtmiş ve "Barışçıl gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanacaktır ancak bizim yöntemlerimiz özel mülkün işgali mirasın yok edilmesi gibi her zaman halkı mağdur eden solcuların yöntemleri olamaz." demişti.

Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Edson Fachin, Bolsonaro'nun STF yargıçlarıyla yaptığı toplantıda seçimler için "Bitti, ileriye bakmak gerek." ifadesini kullandığını söylemişti.

FOTOĞRAF 10 Brezilya’da kritik seçimin sonucu netleşti ve ikinci turun galibi Luiz Inacio Lula da Silva oldu. Devlet Başkanı olarak seçime giren Jair Bolsonaro ise yüzde 1,8’lik farkla seçimin kaybedeni oldu. Böylece ülkedeki dört Yıllık aşırı sağ dönemi sona erdi ve yeniden sola dönüldü. Yüksek Seçim Mahkemesi’nin resmi açıklamasına göre, İşçi Partisi adayı Lula da Silva geçerli oyların yüzde 50,90’ını alarak yeni devlet başkanı oldu. Son 4 yıldır ülkeyi yöneten aşırı sağcı Jair Bolsonaro’nun oy oranı ise yüzde 49,10’da kaldı. 124 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı seçimlerde, iki aday arasındaki fark 2 milyon 139 bin oydu. Bunun, Brezilya’da modern demokrasinin sağlandığı 1989’dan bu yana başkanlık seçimlerinde elde edilen en küçük fark olduğu belirtiliyor. Seçimlerin ilk turunda Lula yüzde 48,43, Bolsonaro ise yüzde 43,20 oy almıştı. COŞKUYA NEDEN OLDUSonuçlar, daha önce 8 yıl devlet başkanlığı yapan Lula’nın destekçileri tarafından büyük coşkuyla karşılanırken, Lula galibiyeti sonrası yaptığı konuşmada birlik mesajları verdi. Seçimlerin tek galibinin Brezilya halkı olduğunu ifade eden Lula, sadece kendisine oy verenlerin değil, 215 milyon Brezilyalının başkanı olacağı sözünü verdi. Başkanlık koltuğuna oturacağı 1 Ocak 2023’ten itibaren ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir politika izleyeceğini ve kadına yönelik şiddetle mücadele edeceğini belirten Lula, “Ülkede yaşayan beyazlar ve siyahların aynı hak ve fırsatlara sahip olması gerekiyor. Ancak bu şekilde barış, demokrasi ve fırsatlarla dolu, eşitlikçi bir Brezilya inşa edebiliriz” diye konuştu. Lula, “Brezilya halkı yeniden umuda sahip olmak istiyor. Halk silah değil kitap istiyor. İyi yaşamak, iyi yemek, iş sahibi olmak ve eğitime erişmek istiyor” dedi. AMAZON VURGUSUİklim değişikliği ile mücadele ve Amazon Ormanları’nı koruma konusunda da çalışacağını belirten Lula, seçim kampanyasında Amazon yağmur ormanlarındaki tahribatı geri çevirme ve iklim değişikliğine odaklanma taahhüdünde bulunmuştu. Lula “Başta Amazon yağmur ormanlarını korumak üzere, Brezilya, iklim kriziyle mücadelede liderlik rolünü sürdürmeye hazır” açıklamasını yaptı. Ülkede son yıllarda artan yoksulluk ve açlığa da değinerek, “Eğer tüm dünyaya gıda ihraç edebiliyorsak tüm Brezilyalıların kahvaltı, öğle ve akşam yemeği yemesini de sağlamalıyız. Bu benim en büyük vaadimdir” dedi. Lula konuşmasında, 2018 yılında hapse atıldığına ve 19 ay sonunda Yüksek Mahkeme tarafından aklanarak özgür bırakılmasına da atıfta bulunurken, “Beni diri diri gömmeye çalıştılar, ama işte buradayım” ifadelerini kullandı. ERDOĞAN TEBRİK ETTİLula’nın zaferi sonrası çok sayıda ülkenin liderleri tebrik mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Lula’yı tebrik ederek yeni görev döneminde başarılar diledi. ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da tebrik mesajı yayımlayan liderler arasında. Lula’nın galibiyeti Latin Amerika’nın diğer solcu hükümet başkanları tarafından da sevinçle karşılandı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Lula’ya ilk tebrik mesajı gönderenler arasında yer aldı. KAYIP PARMAK ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİSeçimin ardından bir paylaşımda bulunan Lula, elini Brezilya bayrağına bastı ve ‘Demokrasi’ dedi. Lula 19 yaşında metal fabrikasında işçiyken bir iş kazası sonucu serçe parmağını kaybetmişti. Lula, kaza sonrası, sağlık ocağı bulamadığı için parmağını kaybettiğini yıllar sonra anlatmıştı. Sağlık hakları konusunda ülkenin ne kadar geride olduğunu gören Lula’yı siyasete iten sebeplerden biri de buydu. HAPİSTEN DEVLET BAŞKANLIĞINA... LULA KİMDİR?Luiz Inacio Lula da Silva, 1945’te Pernambuco eyaletinde doğdu. Gençliğinde bir kuru temizleme şirketinde çalışan ve ayakkabı boyacılığı yapan Lula, daha sonra işçi oldu. Eski bir metal işçisi olan Lula, sendika liderliğinden siyasete atıldı. İşçi Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 1989’da İşçi Partisi’nden ülkenin ilk işçi sınıfı adayı olarak başkanlık seçimine girdi. Dört başarısız denemeden sonra ilk kez 2002’de devlet başkanı seçildi. 2006’da oyların yüzde 60’ından fazlasını alarak yeniden seçildi. Lula, Ekim 2010’da yapılan seçimlerde, yerine aday gösterdiği Dilma Rousseff’e görevini devrederken, 2011’de gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördü. 2018’de üst düzey siyasetçilerin, hükümet yetkililerinin ve iş insanlarının suçlandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve hapse girdi. O yıl seçimlere katılması yasaklandı. 2019’un sonunda hapisten çıkan Lula, hakkındaki mahkumiyet kararının bozulmasıyla siyasi haklarını geri kazandı ve 2022 seçimleri için aday oldu. Başkanlığı sırasında, halkçı politikalarıyla öne çıkan Lula, Latin Amerika’nın en büyük demokrasisi olan Brezilya’da yoksulluğun azaltılmasına yönelik adımlarıyla dikkat çekti. Dünya onun seçim zaferini konuşuyor: Kesik serçe parmağın trajik hikayesi Hapisten çıkan ve ve yeniden aday olan Lula da Silva, Brezilya'da zaferini ilan etti. Amazon ormanlarının geleceği açısından tüm dünyanın ilgilendiği seçimde Lula'nın zaferi sevinç yarattı. Lula'yı siyasete iten en büyük sebeplerden biri de el parmaklarından birinin eksik olması. Gençliğinde iş kazası sonucu parmağı kopan Lula, sağlık sistemi yetersizliğinden ötürü parmağını kaybetmek zorunda kaldı.

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