​Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı.

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Eskişehir'de otogar çalışanlarından CHP'li Büyükşehir Belediyesine 'soğuk' tepkisi

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satış gişelerinde çalışan esnaf, ısıtma sisteminin iyi çalışmamasını protesto etti. Belediyenin ısınma için ücret aldığını belirten çalışanlar, "Durumu yetkililere iletmek istiyoruz ama kimse derdimize çare değil." dedi.