Dünya Brezilyada Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı
AMERİKA

Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı

Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri başkent Brasilia’da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Haber Merkezi İHA
Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı
​Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı.

Brezilya'da 30 Ekim’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak’ta yemin etmesinin ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri başkent Brasilia’da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı.

Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile Ulusal Kongre’nin içine girerken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bolsonaro destekçileri seçim yenilgisini kabul etmiyor

Lula seçimi 50,9 oy oranıyla kazanırken, Bolsonaro ise oyların yüzde 49,1’ini almıştı. Bolsonaro’nun yenilgiyi kabul etmeyen destekçileri, ülke genelinde haftalardır kışlaların önünde toplanarak silahlı kuvvetlerin duruma müdahale etmesini talep etmişti.

Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı
OYNAT 00:59
Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri başkent Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Brezilya’da gerilim artıyor: Tüm araçları ateşe verdiler
FOTOĞRAF 7
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri, başkent Brasilia’daki Federal Polis binasını basmaya çalıştı. Polis, park halindeki araçları ateş veren protestoculara ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.
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Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri, Yüksek Mahkeme (STF) Başkanı Alexandre de Moraes’in anti-demokratik eylemlere katıldığı iddiasıyla yerli halk lideri Jose Acacio Serere Xavante hakkında geçici tutuklama kararı vermesinin ardından sokaklara döküldü.
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Başkent Brasilia’da park halindeki araçları ateşe veren protestocular, Federal Polis binasına girmeye çalıştı. Polis ise protestoculara ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.
Title
Ülkede 30 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın kaldığı otelin çevresininde de güvenlik önlemleri arttırıldı.
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Lula seçimi 50,9 oy oranıyla kazanırken, Bolsonaro ise oyların yüzde 49,1’ini almıştı.
Title
Bolsonaro’nun yenilgiyi kabul etmeyen destekçileri, ülke genelinde haftalardır kışlaların önünde toplanarak silahlı kuvvetlerin duruma müdahale etmesini istiyor.
Title
Bolsonaro’nun görev süresi, 1 Ocak’ta sona erecek.
Brezilya’da gerilim artıyor: Tüm araçları ateşe verdiler
Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, Yüksek Mahkeme (STF) Başkanı Alexandre de Moraes'in anti-demokratik eylemlere katıldığı iddiasıyla yerli halk lideri Jose Acacio Serere Xavante hakkında geçici tutuklama kararı vermesinin ardından sokaklara döküldü. Protestocular, başkent Brasilia'daki Federal Polis binasını basmaya çalıştı. Park halindeki araçları ateşe veren protestoculara, polis ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

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