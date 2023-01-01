|
Dünya

Brezilya'da, Kongre baskını: Ordu komutanı görevden alındı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ulusal Kongre baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle Ordu Komutanı General Julio Cesar de Arruda'yı görevden aldı.

7:40 . 22/01/2023 Pazar
AA
General Julio Cesar de Arruda

General Julio Cesar de Arruda

Ulusal basında çıkan habere göre General Arruda'ya, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Federal Yüksek Mahkeme baskını sırasında "acil" ve "etkili önlemler" almadığı suçlaması yapıldı.


Arruda'nın görevden alınma kararının Devlet Başkanı Lula tarafından verildiği bildirildi.


Arruda, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kararıyla 30 Aralık 2022'de ordu komutanı olarak atanmıştı. Lula, 13 Ocak'taki açıklamasında, polis ve ordudan bazı kişilerin, Ulusal Kongre'yi basan eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçileriyle işbirliği yaptığını söylemişti.


Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.


Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.


Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti. Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.


Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.


Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.


Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.




#Brezilya
#görevden alındı
#Kongre baskını
#Luiz Inacio Lula da Silva
#ordu komutanı
44 dakika önce
default-profile-img
Brezilya'da, Kongre baskını: Ordu komutanı görevden alındı
Peru'da hükümet karşıtı gösteriler: Hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı
Küçükçekmece Gölü’nde şüpheli ölüm: Yakınları sinir krizi geçirdi
2023 hac kayıtları, kura tarihi ve fiyatlarına ilişkin detaylar
Mercek bulutu nedir?
Adana’da kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: Bir ölü iki yaralı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.