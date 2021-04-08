Brezilya'da koronavirüsün 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan türüne rastlandı

Brezilya'da yayın yapan O Globo'da yer alan habere göre, Belo Horizonte şehrindeki Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG) ve Pardini Grubu Araştırma ve Geliştirme Sektörü uzmanları, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi iş birliğinde, Kovid-19'un 18 mutasyonun birleşiminden oluşan türüne rastladı.

Söz konusu türün potansiyel olarak tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, bu türdeki daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonun içinde Brezilya'nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan P1, Rio de Janeiro'da ortaya çıkan P2, İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.351 türleriyle benzer özellikler gösteren mutasyonların bulunduğunu ifade etti.

UFMG'de görevli virolog Renato Santana, tespit edilen türün daha hızlı yayıldığını veya daha etkili olduğunu söylemek için erken olduğuna dikkati çekerek, "Brezilya'da mevcut türlerle benzer karakteristik özelliklere sahip olduğunu bilmek önemli ancak yeni karakteristik özelliklere de sahip. Bu sanki mevcut türlerin gelişmesi gibi." dedi.

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Bu türün görüldüğü kişilerin ülke dışına seyahat etmediğini belirten Santana, türün ne zaman ve nerede ortaya çıktığını belirlemek için araştırmaların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF 17 Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 558 bin 784'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 336 bin 947'ye çıktı. Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor. Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü Korkunç salgın bilançosu: Ülkede bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. BiP'te paylaş

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Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Salgının en çok Mart 2021'de etkili olduğu ülkede ilk kez 7 Nisan'da bir günde 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da bugüne kadar 340 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, ülkede 13,1 milyondan fazla kişide görüldü.

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