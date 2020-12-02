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Dünya Brezilyada La Casa De Papel sahnesi gibi soygun İşçileri rehin alıp paraları halka dağıttılar
AMERİKA

Brezilya’da La Casa De Papel sahnesi gibi soygun: İşçileri rehin alıp paraları halka dağıttılar!

Brezilya'da 30 hırsız film gibi bir soygun gerçekleştirdi. Circiuma kentini savaş alanına çeviren soyguncular birden fazla banka şubesini soydu. Polisle çatışan hırsızlar kaçarken çaldıkları paranın bir kısmını sokaklara saçtı.

Haber Merkezi İHA
Brezilya'da film sahnesi gibi soygun yaşandı.
Brezilya'da film sahnesi gibi soygun yaşandı.

Brezilya’da film gibi bir soygun yaşandı. Aağır silahlı soyguncular, birden fazla banka şubesini soydu. Polisle çatışan hırsızlar, kaçarken çaldıkları paranın bir kısmını da sokaklara saçtı.

TÜNELİ ATEŞE VERDİLER

Santa Catarina eyaletine bağlı Criciuma kentinde ağır silahlı soyguncular, sabah saatlerinde kentte bulunan birden fazla banka şubesine saldırdı. Saldırganlar yerel saatle 02.00 sıralarında yaklaşık 10 araç ile şehre giriş yaparak, güvenlik güçlerinin müdahalesini önlemek amacı ile şehre girişi sağlayan tüneli birkaç aracı ateşe vererek kapattılar.

İKİ SAATTE DÖRT BANKA SOYGUNU

Saldırganlar, yaklaşık 2 saatte 4 banka şubesine saldırarak, ATM’leri havaya uçurdu. Soygunun ardından şehirden kaçmayı başaran saldırganlar, çaldıkları paraların bir kısmını ise sokaklara saçtı. Sokaklardan paraları toplamaya çalışan en az 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, polisin tahminen 150 bin dolar kurtarmayı başardığı belirtildi.

İŞÇİLERİ REHİN ALDILAR
Saldırganlar polisle girdikleri çatışmada, yaya geçitlerini boyayan belediye işçilerini rehin alarak, canlı kalkan olarak kullandı. Çatışmada 1’i polis 2 kişi yaralandı.
Criciuma Belediye Başkanı Clesio Salvaro yaptığı açıklamada, saldırganların işçileri serbest bıraktığını aktarırken, halkın güvenliği için saldırganlara ateş etmemesi için polise emir verdiğini ifade etti. Salvaro halka seslenerek, "Sizden evde kalmanızı, evden ayrılmamanızı ve tüm önlemlerinizi almanızı istiyorum. Ailelerinize ve dostlarınıza söyleyin. Bırakın polis işini yapsın" dedi.
Geçen yıl Brezilya’nın en büyük şehri Sao Paulo’da da benzer bir soygun gerçekleşmişti. Yaklaşık 20 hırsız, birkaç ATM’yi havaya uçurmuştu. Olay yerine gelen polisle çıkan çatışmada 11 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

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