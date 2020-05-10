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Dünya Brezilyadaki Maracana Stadı koronavirüs nedeniyle hastaneye dönüştürüldü
AMERİKA

Brezilya'daki Maracana Stadı koronavirüs nedeniyle hastaneye dönüştürüldü

Latina Amerika'da yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen Brezilya'daki ünlü Maracana Stadı hastaneye dönüştürüldü. Brezilya'da Rio de Janeiro eyaleti Kovid-19 kaynaklı 1653 ölüm ve 16 bin 929 virüs görülen kişi sayısıyla ülkede Sao Paulo eyaletinden sonra salgından en çok etkilenen eyalet olarak öne çıkıyor.

Haber Merkezi AA
Maracana Stadyumu
Maracana Stadyumu

Bölge basınında çıkan habere göre, Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bulunan ve 2014 Dünya Kupası maçlarının da oynandığı Maracana Stadyumu'nun dış bölgesine ağır Kovid-19 hastalarına ayrılmak üzere 38 günde inşa edilen geçici hastane yetkililere teslim edildi.

Toplamda 400 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede 50'si yoğun bakım için olmak üzere şu anda 170 yatak bulunuyor. Rio de Janeiro Valiliği, kalan 230 yatağın mayısın ortasına kadar teslim edileceğini duyurdu.

RÖNTGEN VE HEMODİYALİZ CİHAZLARI VAR

Brezilya Sağlık Sekreteri Edmar Santos, hastanenin 2 tomografi makinesi, çeşitli ultrason cihazları, taşınabilir röntgen ve hemodiyaliz makinelerine sahip olacağını belirtti.

Brezilya'da Rio de Janeiro eyaleti Kovid-19 kaynaklı 1653 ölüm ve 16 bin 929 virüs görülen kişi sayısıyla ülkede Sao Paulo eyaletinden sonra salgından en çok etkilenen eyalet olarak öne çıkıyor.

OLİMPİYATLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Futbol tarihinin sembollerinden sayılan 78 bin kişilik Maracana Stadı, 2014 Dünya Kupası'ndaki maçlara ve 2016 Olimpiyat Oyunlarının açılış ve kapanışına ev sahipliği yapmıştı.

  • Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 10 bin 627 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 155 bin 939 kişide görüldü.

Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Latin Amerika'da virüsten en çok etkilenen Brezilya'da gerçekleşmişti.

Ünlü stadyum koronavirüs nedeniyle hastaneye dönüştürülüyor
FOTOĞRAF 14
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Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke hastanelerin yetersiz kalması nedeni ile stadyum, konferans ve sergi salonlarını salgın hastanesine dönüştürdü.
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Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Maracana Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.
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Yetkililer, stadyumun zemine yerleştirilen yapılar ile bölmeler oluşturulacağını aktarırken, hastanenin 400 yatak kapasiteli olmasını planladıklarını açıkladı.
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Öte yandan Rio De Janerio kentinde biri Olimpik Park’ta olmak üzere iki geçici salgın hastanesi daha açılacak.
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Brezilya’da toplam korona virüs vaka sayısı 148 bin 670’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 100’e ulaştı.
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Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Maracana Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.
Title
Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Maracana Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.
Title
Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Maracana Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.
Title
Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Maracana Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.
Title
Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Maracana Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.
Title
Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Maracana Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.
Title
Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Maracana Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.
Title
Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Maracana Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.
Title
Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Maracana Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.
Ünlü stadyum koronavirüs nedeniyle hastaneye dönüştürülüyor
Brezilya'da bulunan ünlü Maracan Stadyumu koronavirüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.


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