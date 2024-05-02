Brezilya'daki sel felaketi! Yoğun yağışlar sonrası köprüler çöktü: 10 kişi hayatını kaybetti 21 kişi kayboldu

ABD'de devam eden üniversite gösterilerinde ABD polisi, Filistin destekçilerine karşı aşırı dozda güç uygulamaya devam ediyor. Özellikle New York ve Los Angeles şehirlerinde yoğunlaşan protestolarda bir çok Gazze destekçisi öğrenci gözaltına alındı. California Üniversitesi (UCLA)'nde Gazze için destek kampı kuran öğrencilerin bulunduğu alana 200'e yakın siyonist ve İsrail destekçisi saldırdı. Siyonistle alanı talan ederken, yakaladıkları Filistin destekçilerini darp etmeye çalıştı.