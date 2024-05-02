Brezilya'daki sel felaketi! Yoğun yağışlar sonrası köprüler çöktü: 10 kişi hayatını kaybetti 21 kişi kayboldu

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde bir süredir etkili olan yağışlar sel ve can kaybına neden oldu.
Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, sellerde şu ana kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 21 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla selden etkilenen bölgelere insani yardım malzemeleri gönderildi.
Eyalet Valisi Eduardo Leite, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede şiddetli yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.