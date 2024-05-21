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Dünya

Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 158'e yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, 88 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının ise yaklaşık 30 bin kişiyle devam ettirildiği belirtildi.

07:15 - 21/05/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 2 haftayı aşkın süredir etkili olan yağışların yol açtığı sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.


Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 158, kayıpların sayısının 88 olarak güncellendiği belirtildi.


Selden etkilenen kişi sayısının 2 milyon 300 bini aştığı kaydedilen açıklamada, 82 bin 666 kişinin de felaket bölgelerinden kurtarıldığı aktarıldı.


Arama kurtarma çalışmalarının ise yaklaşık 30 bin kişiyle devam ettirildiği bilgisi paylaşıldı.


Ulusal Sivil Havacılık Ajansından (Anac) yapılan son açıklamaya göre, yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.


"Felaket durumu" ilan edilmişti


Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadesini kullanmıştı.


Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.


Felaketin etkilediği alanları 3 kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

#Brezilya
#Rio Grande do Sul eyaleti
#Sel Felaketi
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