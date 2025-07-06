Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Brezilya'dan İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı: Açlığın silah olarak kullanılmasına kayıtsız kalamayız

Brezilya'dan İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı: Açlığın silah olarak kullanılmasına kayıtsız kalamayız

20:536/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
17. BRICS Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz'da düzenleniyor.
17. BRICS Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz'da düzenleniyor.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini “soykırım” olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Silva, masum sivillerin öldürülmesi ve açlığın savaş aracı olarak kullanılmasına karşı sessiz kalınamayacağını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı durdurmak için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Lula da Silva, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne konuştu.

"İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma, masum sivillerin ayrım gözetilmeksizin öldürülmesine ve açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasına kayıtsız kalamayız." ifadelerini kullanan Lula da Silva, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.


Yeni zirve Rio de Janeiro'da

17. BRICS Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz'da düzenleniyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip.


#Brezilya
#Lula da Silva
#Gazze
#İsrail
#BRICS
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı