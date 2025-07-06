Netanyahu: Barış çemberi hayal ettiğimizden geniş olabilir

Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ABD'ye uçmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Barış çemberini hayal edebileceğimizin çok ötesine genişletme fırsatı var." diyen Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 20 sağ, 30 ölü İsrailli esir bulunduğunu hatırlatarak hepsini geri getirmek için çalıştıklarını ileri sürdü.

"Hamas'ı ortadan kaldırmak gerek"

Netanyahu, Hamas'ın askeri kapasitesini ortadan kaldırmaları gerektiğini iddia ederek, "Kabul ettiğimiz şartlarda anlaşmaya varmak için çalışıyoruz. Net talimatlarla müzakere etmek üzere bir ekip gönderdim. Trump ile yapacağım görüşme bu konuda ilerleme sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun uçağında oğlu Yair Netanyahu ve olağandışı bir şekilde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de bulunduğunu aktardı.

Netanyahu'nun ABD'de Başkan Trump'ın yanı sıra, diğer üst düzey yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuştu.







