Dünya Brezilyanın yeni Devlet Başkanı Luladan Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü dolu sözler
AMERİKA

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da iktidar aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro'dan sol partiye geçti. Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak 2023’te devlet başkanlığını Bolsonaro’dan devralacak. Türkiye'deki sol muhalefeti heyecanlandıran Brezilya İşçi Partisi lideri Lula'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
Brezilyanın yeni Devlet Başkanı Luladan Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü dolu sözler
Luiz Inacio Lula da Silva

Brezilya'da yeniden seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2013'te Türkiye’de Taksim Gezi Parkı'nda ve Brezilya'da Sao Paulo'daki ulaşım eylemleri ile başlayan ve ulusal çapta eş zamanlı meydana gelen protestolar sırasında dönemin Başbakan'ı Erdoğan'ın kendilerini arayıp, "Erdoğan bizi aradı, 'dikkatli olun, bu bir meydan için yapılan yürüyüş değil, hükümetinizi düşürmek istiyorlar" dediğini açıkladı.

Uzun süredir cezaevinde bulunan ve tahliyesinin ardından 2020'de Brasil Wire'dan Michael Brooks’a konuşan Lula da Silva, o dönemde ulaşım eylemleri ile başlayan kitlesel protestoları Amerika Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) başlattığına inanmadığını ama sonrasında başka güçler tarafından sahiplendiğini ifade etti.

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"ERDOĞAN 2013'TE BİZİ ARADI VE DEDİ Kİ, 'HÜKÜMETİ DEVİRMEK İSTİYORLAR, ÇOK DİKKATLİ OLUN'"

Lula şunları söyledi;

"Arap Baharını hatırlıyorum. Mübarek’in devrilmesini hatırlıyorum. Mübarek gerçekten devrilmek zorundaydı. O, yıllarca iktidarı elinde tutmuş bir diktatördü. Ama sonrasında insanlar Mursi’yi seçti. Sonrasında Mursi’yi devirmek ne kadar sürdü? Şimdi sırada kim var? Madem insanlar demokrasi için savaşıyordu, şimdi Mısır’ı yöneten 3 generale karşı ne yapıyorlar? Neden yürüyüşler ve protestolar olmuyor? Aynı şey Türkiye'de de oldu. Erdoğan 2013'te bizi aradı ve dedi ki, "Bu kent meydanını geliştirmekle ilgili bir hareket değil, hükümeti devirmek istiyorlar. Brezilya’da çok dikkatli olun.

Bu nedenle, burada Brezilya’da olanlar hakkında şüpheci olmak için birçok nedenim var. Mesela o dönem hiçbir sendika hükümeti protesto etmiyordu. Bu hareketin ne olduğunu bilmiyorduk. Neredeyse her şeye karşı oldukları ve isteklerinin toplumun sadece bir kesimi için elverişli oldukları ortaya çıktı."

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