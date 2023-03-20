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Dünya

Brüksel'de sürpriz temas: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, “Büyükelçi Suat Hayri Aka’nın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliğine adaylığı ile Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2025-26 Dönemi Geçici Üyeliğine adaylığını karşılıklı olarak desteklemek üzere anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

15:50 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlenecek Uluslararası Bağışçılar Konferansı
'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya ve Gürcistan'dan Sorumlu Özel Temsilcisi Toivo Klaar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner ile bir araya geldi. Görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu,
“Brüksel’de görüştüğümüz AB’nin Güney Kafkasya ve Gürcistan'dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve BM Kalkınma Programı Başkanıyla, bölgesel konular ile deprem sonrası yeniden imar sürecini ele aldık”
dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la görüşecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi: “Büyükelçi Suat Hayri Aka’nın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliğine adaylığı ile Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2025-26 Dönemi Geçici Üyeliğine adaylığını karşılıklı olarak desteklemek üzere anlaşmaya varılmıştır.

'Adaylığımızı desteklemesini değerli buluyoruz'

Daha önce IMO’da Genel Sekreterlik üstlenmedik. ICAO nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Suat Hayri Aka’nın seçilmesi, (eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın BM Genel Kurul Başkanlığından sonra) ülkemizin BM’ye bağlı kuruluşlardaki şimdiye kadarki en üst düzeyli makamlardan birinde temsilini teşkil edecektir. Yunanistan, denizcilik alanında dünyada öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Komşumuz Yunanistan’ın IMO Genel Sekreterliğine adaylığımızı desteklemesini değerli buluyoruz. Yunanistan ise, BMGK 2025-2026 dönemi geçici üyeliğine aday olup, seçimlerin Haziran 2024’te BM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 2025-2026 dönemi için Konsey’de Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu’ndan (WEOG) boşalmakta olan iki yere Yunanistan ve Danimarka’nın aday olması nedeniyle, seçimler “temiz liste”dir. Seçimler çekişmeli değildir. Dolayısıyla, Yunanistan’ın BMGK üyeliğini elde etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılabilir. (Türkiye’nin destek vermesi, Yunanistan’ın BMGK üyeliği adaylığında herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. Yunanistan’la ülkemiz arasında varılan adaylıkların karşılıklı olarak desteklenmesi taahhütü, iki ülke arasında olumlu gündeme katkı niteliği taşımaktadır.




  • Çavuşoğlu önceki gün de 18 Mart’taki Mısır ziyareti kapsamında mevkidaşı Samih Şukri ile görüşmüştü.


#Mevlüt Çavuşoğlu
#brüksel
#yunanistan
#Nikos Dendias
2 dakika önce
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