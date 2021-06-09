​Bu barbarlık durdurulmalı: Pakistanlı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

İslam karşıtı terör saldırısı, Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde yaşandı. Kaldırımda yürüyen Müslüman aile, gözü dönmüş bir sürücü tarafından hedef alındı. 20 yaşındaki saldırgan, minibüsünü kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürdü. Saldırıda aynı aileden 1’i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. 9 yaşındaki bir çocuk da ağır yaralandı. Nathanial Veltman adlı saldırgan, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı. Üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğu görülen saldırgan hakkında 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açıldı. Saldırı polis kayıtlarına “nefret suçu” olarak geçti.

DÜNYA Kanada'da İslamofobik saldırı: 4 kişi öldü

KASITLI BİR EYLEM

London Polis Şefi Steve Williams, basın toplantısında, “Bunun planlı ve önceden tasarlanmış, nefret güdümlü bir eylem olduğuna dair kanıtlar var. Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanıyoruz” dedi. Ülkenin önde gelen Müslüman sivil toplum örgütlerinden Kanada Müslümanları Ulusal Konseyince yapılan açıklamada 2017’de Quebec City’de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı cami saldırısı hatırlatılarak, Kanada’daki Müslümanların İslam karşıtı şiddete aşina hale geldiği belirtildi.

BASİT BİR SUÇ DEĞİL

Dünyanın dört bir yanından saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur. Bu nefret sinsidir, alçakçadır ve durması gerekir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kanada’da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklanzdı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır” ifadelerini kullanırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Mesele sadece basit bir suç eylemi değildir. Arkasında İslam düşmanlığının teşvik edilmesiyle kirletilmiş bir atmosfer var. Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabından “Kanada’da öldürülen Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, İslamofobik nefreti lanetliyorum. Uluslararası toplum, her türlü nefret ve ayrımcılık karşısında birlik olmalıdır.” paylaşımını yaptı.

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