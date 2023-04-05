Buckingham Sarayı'nda bir ilk: "Kraliçe" Camilla unvanı kullanıldı

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, Twitter milli iradeye gölge düşürüyor. Başkan Erdoğan’a yakın hesapların etkileşimi azaltılıp, muhalif hesapların görünürlüğü artırılıyor. Sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk da, attığı bir tweet ile durumu özetledi. Musk, “Twitter hem bir sosyal medya şirketi, hem de suç mahali” dedi. Twitter, arzu ettiği kullanıcı ve içerikleri, şikayet ve engellemelerden muaf tutuyor. Bu kapsamda, Twitter’ın yıllarca Pentagon'un gizli propaganda operasyonlarına destek