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Dünya

Bulgaristan Başbakanı Glavçev'den Türkiye'ye teşekkür

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev, ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

13:07 - 21/07/2024 Pazar
AA
Dimitar Glavçev
Dimitar Glavçev

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev, Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarındaki Voden Köyü'nde düzenlenen programda, Türk ekiplere hitaben, "İyi dostların ve komşuların birlikte nasıl çalışması gerektiğini gösteriyoruz." dedi.


Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğine yardım talebinde bulunmalarından kısa bir süre sonra Türk ekiplerin Bulgaristan'a hareket ettiğini belirten Glavçev, bunun, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin ne kadar iyi olduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek Türkiye'ye ve ekiplere Türkçe teşekkür etti.


Başbakan Glavçev ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov program sonunda Türk ekiplere hediye takdim etti.


Etkinliğe Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de katıldı.


Türkiye'den Bulgaristan'daki yangın bölgesine 17 Temmuz'da 3 pikap, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 greyder, 1 dozer, 1 loder, 1 çekici ile 40 personel, 18 Temmuz'da da 2 pikap, 5 arazöz, 1 greyder, 1 dozer, 1 kepçe ve 1 çekici ile 32 kişilik ekip gönderilmişti.


Bulgaristan'daki yangın


Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafedeki Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da çıkan yangın 2 günde güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül olmuştu.




#bulgaristan
#Dimitar Glavçev
#Türkiye
#VODEN
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