Bulgaristan Başbakanı Glavçev'den Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğine yardım talebinde bulunmalarından kısa bir süre sonra Türk ekiplerin Bulgaristan'a hareket ettiğini belirten Glavçev, bunun, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin ne kadar iyi olduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek Türkiye'ye ve ekiplere Türkçe teşekkür etti.