Bir Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine verilen notada, adı açıklanmayan diplomatın Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı da Devlet Milli Güvenlik Ajansının (DANS) faaliyetlerini takip ettiği Rus diplomatın, Bulgaristan ile ilgili "ülkenin milli güvenliğini ilgilendiren gizli bilgiler topladığını" tespit ettiğini bildirdi.

Casusluk yaptığı öne sürülen diplomata, Bulgaristan'ı terk etmesi için 72 saat süre verildi.

Bulgaristan ile Rusya arasında soğuk olan ilişkiler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası daha da gerginleşmişti.

Bulgaristan Özel Soruşturma Savcılığı, dün, Rusya lehine casusluk yaptıkları iddiasıyla 3 kamu görevlisi hakkında inceleme başlatmıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, geçen ay, "ülkede casusluk yaptıkları" gerekçesiyle toplam 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etmişti.

FOTOĞRAF 21 Hollanda, Rus diplomatları sınır dışı etti. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hollanda’da gizlice istihbarat topladıkları belirlenen 17 Rus diplomatın “gizli casus” olduğunun belirlendiği ve sınır dışı edildiği bildirildi. Rus büyükelçisinin sabah erken saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, karar hakkında bilgi verildiği aktarıldı. Diplomatlara Hollanda’dan ayrılması için iki hafta süre verilirken, sınır dışı edilecek diplomatların, Hollanda Gizli Servisi (AIVD) ve Asker İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nden (MIVD) alınan bilgiler doğrultusunda gerçekte diplomat değil istihbarat subayı olduğu ve Hollanda’da gizlice görev yaptıklarının tespit edildiği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ise yaptığı açıklamada, Bakanlığın yakın zamanda ortaya çıkabilecek çeşitli tepki ve senaryolara karşı hazır olduklarını söyledi. Bakanlığın aldığı kararın, ABD, Polonya, Bulgaristan gibi istihbarat görevlilerini sınır dışı eden veya etmeyi planlayan ülkelerle koordine edildiği açıklandı. Hollanda’nın ardından Belçika’da casusluk iddiaları ile Rus diplomatları sınır dışı etti. Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes yaptığı açıklamada, Rusya’nın Brüksel’deki Büyükelçiliği ve Anvers’te bulunan Başkonsolosluğunda görevli 21 Rus diplomatın Belçika’nın ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde casusluk ve propaganda faaliyetleri yürüttükleri ve bu nedenle haklarında sınır dışı edilme kararı verildiğini bildirdi. Ukrayna savaşı sürecinde NATO ve Avrupa Birliği (AB) kapsamında alınan yaptırım kararlarına katılan ve Ukrayna’ya aktif destek veren Belçika’nın bu kararı savaşa bağlı olmaksızın ülke güvenliği nedeniyle aldığı ifade edildi. Bir süredir NATO ve AB’ye ev sahipliği yapan Belçika’nın aynı zamanda siber saldırıların da hedefi olduğu açıklanmıştı. Belçika’nın 21 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına AB ve NATO kanadından henüz bir yorum yapılmadı. Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Prag Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı. Çekya Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Bugün Dışişleri Bakanlığı, Prag'daki Rusya Büyükelçiliğine diplomatik personelinden birinin istenmeyen kişi ilan edildiğini ve 72 saat içinde Çekya'yı terk etmesinin istendiğini bildirdi. Müttefiklerimizle birlikte Avrupa Birliği'ndeki (AB) Rus istihbarat varlığını azaltıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı. Çekya basınında, söz konusu diplomatın Rusya'nın Prag Büyükelçi Yardımcısı Feodosij Vladisevszkij olduğu bilgisi paylaşıldı. İrlanda, Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinde görevli 4 üst düzey yetkiliden ülkeyi terk etmelerini istedi. İrlanda Başbakanı Micheal Martin, parlamentoda yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak aldığı \"güvenlik tavsiyeleri\"ni gösterdi. Rusya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydeden Martin, ülkeyi terk etmesi istenen 4 yetkilinin faaliyetlerinin uluslararası diplomatik davranış standartlarına uygun olmadığını söyledi. Martin, Rusya ile diplomatik kanalların açık kalması gerektiğine inandığını ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanyalı 4, Letonyalı ve Estonyalı 3'er diplomatın \"istenmeyen kişi\" ilan edildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üç ülkenin Moskova büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığı ve toplam 10 diplomatın \"istenmeyen kişi\" ilan edildiği diplomatik nota verildiği kaydedildi. Bazı Rus diplomatların söz konusu Baltık ülkelerinden haksız ve kışkırtıcı bir şekilde sınır dışı edildiğine işaret edilen açıklamada, \"Mütekabiliyet gereği, Rusya’da istenmeyen kişi ilan edilen diplomatların, Rus diplomatların Baltık ülkelerinden ayrılmasıyla ilgili verilen süre zarfında Rusya topraklarından ayrılmaları talep edilmiştir.\" denildi.<br><br>Litvanya, Letonya ve Estonya dışişleri bakanları, 18 Mart’ta yaptıkları açıklamada, toplam 10 Rus diplomatın söz konusu ülkelerde istenmeyen kişi ilan edildiklerini bildirmişti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle tırmanan gerilimde Polonya casuslukla suçladığı 45 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Polonya'nın \"istenmeyen kişi\" ilan ettiği tüm Rus diplomatların, ülkeyi terk ettiğini bildirdi. Beş ülkede casus avı: Onlarca Rus diplomatı sınır dışı ediyorlar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 35'inci güne girilirken sahada süren savaş diplomatik alanda da yaşanıyor. Hollanda, Belçika, İrlanda, Polonya ve Çekya casus olduğunu belirttiği 88 Rus diplomatı sınır dışı ederken, Rusya ise Litvanyalı, Letonyalı ve Estonyalı toplam 10 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

REKLAM