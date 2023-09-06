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Bulgaristan'da sel felaketi: İki kişi hayatını kaybetti

Bulgaristan'ın güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Başbakan Nikolay Denkov, ülkenin Karadeniz sahilindeki Tsarevo kasabasında sellerin can kaybına yol açtığını açıkladı.

12:42 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Bulgaristan'da sel felaketi

Bulgaristan'da sel felaketi

Bulgaristan'ın güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Başbakan Nikolay Denkov, ülkenin Karadeniz sahilindeki Tsarevo kasabasında sellerin can kaybına yol açtığını açıkladı.


Denkov, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiğini belirterek, tehlikeli olduğu gerekçesiyle bölgede denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Seller nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Denkov, 2 kadın ve 1 erkeğin de kaybolduğunu bildirdi.


Başbakan Denkov, son 24 saatte yağış miktarının aylık ortalamanın 3-4 katına çıktığını ifade etti.

Bulgaristan polisi, acil durum hattı 112'ye, seller nedeniyle zor durumda kalanlara ilişkin çok sayıda ihbarın geldiğini belirtti.

Selde kaybolan 3 kişi için arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Selden etkilenen 100'ün üzerinde kişi tahliye edildi

Tsarevo Belediye Başkanı Georgi Lapchev, afet görev gücü toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, selden etkilenen 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Belediye sınırları içindeki 2 barajın da taştığını bildiren Lapchev, bu barajların duvarlarında herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirtti.

Sel felaketinin ardından yerel itfaiye ekiplerinin çalışmalarına katılmak üzere Burgas ve Primorsko kentlerinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderildi.

Sahil beldesi Arapya'nın bazı bölgelerinde, sel sularının 2 metreye ulaştığı, birçok aracın suya kapıldığı bildirildi.


Bulgaristan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, ülkenin 15 bölgesinde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları "sarı kodla" uyardı.

Burgas'ta ise şiddetli fırtına için "turuncu kod" uyarısı yapıldı.



#bulgaristan
#Nikolay Denkov
#sel
#Tserova bölgesi
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