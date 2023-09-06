Bulgaristan'da sel felaketi: İki kişi hayatını kaybetti

Seller nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Denkov, 2 kadın ve 1 erkeğin de kaybolduğunu bildirdi.

Belediye sınırları içindeki 2 barajın da taştığını bildiren Lapchev, bu barajların duvarlarında herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirtti.