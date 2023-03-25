Bütün dünya Macron'un skandalını konuşuyor: 'Çok geç süslü saatini gördük'

Hükümetin emeklilik yasası için meclisi baypas etmesi sonrası Macron hükümetine karşı verilen ilk gensoru önergesi Pazartesi günü 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle reddedildi.





Gensoru önergesinden sadece 9 kişinin oyu ile kıl payı kurtulan Macron, Fransızların öfkesini yatıştırmak için canlı yayına çıkıp açıklama yaptı ancak halka zeytin dalı uzatmayı planladığı bu konuşma bugün dünya çapında konuşulan yeni bir krizin kapısını araladı.

Elysee Sarayı'nda TF1 kanalından Marie-Sophie Lacarrau ve France 2 kanalından Julian Bugier'ın sorularını cevaplandıran Fransız liderin röportajın ortasında kolundaki lüks saati çıkarması, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.





Macron'un canlı yayın devam ederken elini masanın altına çekip ihtiyatlı bir şekilde saati çıkarması sosyal medyada büyük bir öfke dalgasına yol açtı. Fransızlar Macron'u 'halktan kopuk' olmakla suçlarken muhalefet Fransız lider için 'zenginlerin başkanı' ifadesini kullandı.





80 bin euro değerinde olduğu öne sürülüyor





Kriz çıkaran saatin değeri tam olarak bilinmiyor. Eleştirmenler saatin 80.000 Euro olduğunu ileri sürerken, Fransız medyası, saatin Bell & Ross tarafından yapıldığını ve 1.600 € ile 2.400 € arasında bir maliyete sahip olduğunu yazdı.





Elysee Sarayı açıklama yapmak zorunda kaldı





Hükümetin emeklilik yasasına karşı yaygın bir öfkenin hakim olduğu Fransa'da, kısa sürede viral olan görüntüye tepkiler o kadar büyüdü ki Elysee Sarayı konuya ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldı. Yapılan açıklamada Macron'un herhangi bir şeyi saklamaya çalışmadığı belirtildi ve saatin masaya çarpmasından dolayı ses çıkardığı ve bu nedenle çıkarıldığı belirtildi.









"Çok geç Macron, süslü saatini gördük"





Fransa'nın konuştuğu saat krizi bugün ülke sınırlarını aştı. Dünya gazetelerinin çoğu Macron'un lüks saatini manşetlerine taşırken İngiliz Dailymail gazetesi 'Çok geç Macron, süslü saatini gördük' başlığını kullandı.









Telegraph gazetesi Macron'un her zaman kendi seçtiği bir zamanda konuşması ve harekete geçmesi nedeni ile ona Fransa'da 'saatlerin efendisi' dendiğini yazdı. Gazete ayrıca Macron'un takım elbisesinin de 5.000 Euro olduğuna dair tartışmalar olduğuna dikkat çekti.





Fransız medyasında ise 'Macron'un sihir numarası' başlığı dikkat çekti. Fransızlar Macron'un saatinin bir anda ortadan kaybolması ile dalga geçerek düşük ücretli işçilerin böyle bir Saat almak için asla yeterli bütçesinin olmayacağı belirtti.



