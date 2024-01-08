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Dünya

Büyük bir acı daha!

İsrail saldırılarında daha önce eşi ve iki çocuğu dahil 17 yakınını kaybeden El-Cezire Gazze Büro Şefi Wael Al-Dahdouh’un dün gazeteci oğlu Hamza Al-Dahdouh da öldürüldü. Saldırı güdümlü füzeyle olduğu için Hamza’nın özellikle hedef alındığı belirtiliyor. Cenaze töreninde gözyaşları içinde oğlunun elini öpen Al-Dahdouh, “Allah bize güç, teselli, sabır versin. Bu bizim bilinçli olarak seçtiğimiz bir yol. Devam etmemiz gerekiyor” dedi.

04:00 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:29 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında biri Al Jazeera muhabiri Wael Al-Dahdouh’un oğlu Hamza Al-Dahdouh olmak üzere 3 gazeteci daha katletti. Saldırının işgalci güç tarafından ABD menşeili Hellfire güdümlü füzesiyle gerçekleştirildiği, bunun da Hamza Al-Dahdouh’un hedef gözetilerek öldürüldüğünün kanıtı olduğu vurgulandı. Daha önce Gazze'deki saldırılarda eşi ve çocuklarının yanı sıra ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden, son olarak da yine işgalci güç tarafından gazeteci arkadaşı Samir Ebu Dakka’nın öldürüldüğü saldırıda yaralanan Wael Al-Dahdouh, ailesinden bir kişiyi daha kaybetmiş oldu. Wael Al-Dahdouh, 3 Ocak’ta Yeni Şafak’a röportaj vermiş, “Gazzeli gazeteciler ölümden korkmaz” şeklinde konuşmuştu. Gazzeli gazeteci, “Eşimi ve çocuklarımı kaybettim. Benim için çok ağırdı. Fakat yeniden ayağa kalkıp yaşananları anlatmam gerekiyordu” ifadelerini de kullanmıştı.

Elini öperek veda etti

Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan Baba Wael, en büyük oğlu olan Hamza'ya veda ederken elini öptüğü görüldü. Cenazede konuşan acılı baba, “Yüce Allah bize güç versin, teselli versin, sabır versin. Allah bize Hamza’nın ve tüm şehitlerin hatırına devam etme gücü versin. Hamza’ya ve tüm şehitlerimize diyorum ki, biz inancımızı koruyacağız. Bu bizim bilinçli olarak seçtiğimiz bir yol. Çok fazla kurban verdik, çünkü bu bizim kaderimiz. Devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Baba Wael ayrıca oğlunun “Hamza benim bir parçam değildi. O benim her şeyimdi” ifadelerini kullandı.

Öldürülen gazeteci sayısı 110’a yükseldi

İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze’de öldürülen gazeteci sayısı 110’a yükseldi. Gazze’deki hükümet, uluslararası toplumu ve insan hakları kuruluşlarını saldırıyı kınama ve Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması için İsrail’e baskı yapma çağrısında bulunuldu.


Gazze’de iman ve sabrın sembolü olan Vael Dahdouh bu kez de oğlu Hamza’yı toprağa verdi: Yola devam edeceğiz
Gazze’de iman ve sabrın sembolü olan Vael Dahdouh bu kez de oğlu Hamza’yı toprağa verdi: Yola devam edeceğiz

Gazze’de geçtiğimiz ekim ayında iki kızı ve eşini İsrail saldırısında kaybeden El Cezire muhabiri Vael Dahdouh, bugün de oğlu Hamza Dahdouh’u toprağa verdi. Baba Vael Dahdouh’un, katil İsrail ordusunun aracını hedef alması sonucu şehadete eren oğlu Hamza’nın kabri başındaki sözleri yüreklere dokundu. Gazze’de iman ve sabrın sembolü haline gelen Dahdouh’un, oğlunu defnettikten sonra söylediği sözler izleyenleri derinden etkilerken, acılı baba Dahdouh “Birilerinin Hamza’dan alacağı varsa buradayım, hakkını helal etsin. Allah ona rahmet eylesin. Hamza’dan önce ve Hamza’dan sonra da buradayız ve yola devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Hamza Dahdouh, henüz iki ay önce terör devleti İsrail saldırısında kendi evladını toprağa vermişti.


#Gazze
#İsrail
#Hamza Al-Dahdouh
#Han Yunus
15 dakika önce
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