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Buzul çökmesi sonucu bir köy yok oldu

Buzul çökmesi sonucu bir köy yok oldu

09:5929/05/2025, Perşembe
DHA
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Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs'ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.
Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs'ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

İsviçre'de Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelanın bir köyü yok ettiği bildirildi.

İsviçre'nin Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan ‘Blatten' adlı köy, Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelanda yok oldu.

Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs'ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.



#İsviçre
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