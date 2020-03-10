Dünya Çağ dışı deyip dalga geçmişlerdi İlk kez tüm şehir karantinaya alındı
ORTADOĞU

'Çağ dışı' deyip dalga geçmişlerdi: İlk kez tüm şehir karantinaya alındı

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar 237 kişinin hayatını kaybettiği İran'da Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
İran koronavirüs nedeniyle ilk kez bir şehri karantinaya aldı.
İran koronavirüs nedeniyle ilk kez bir şehri karantinaya aldı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Çabahar kenti koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı ve şehre giriş-çıkışlar yasaklandı.

  • Çabahar şehir merkezinde gezen ambulanslar halka kentin karantinaya alındığını duyurarak evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Çabahar, koronavirüs nedeniyle İran'da karantinaya alınan ilk şehir oldu.

İranlı Milletvekili: Koronavirüs konusunda halka yalan söyledik
DÜNYA
İranlı Milletvekili: Koronavirüs konusunda halka yalan söyledik

Nişabur'da kırmızı alarm

Bu arada ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletine bağlı tarihi Nişabur kentinde de kırmızı alarm verildiği ve kente giriş-çıkışların yasaklandığı belirtildi.

  • Öte yandan İran lideri Ali Hamaney, koronavirüs nedeniyle her sene nevruzda Meşhed kentinde yaptığı konuşmayı bu yıl iptal etti.

Ülkede daha önce salgına tedbir kapsamında 17 eyalete seyahat yasağı getirilmişti.

İran'da ilk defa 19 Şubat’ta Kum kentinde görülen koronavirüs vakasının ardından Tahran yönetiminin bu kenti karantinaya almaması virüsün tüm ülkeye yayılmasına neden olmuştu. Hükümet yetkilileri karantina uygulamasını “Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma çağ dışı bir uygulama” olarak değerlendirmişti.

İran'da bugüne kadar aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 237 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı her geçen gün artıyor: 110 bini aştı
DÜNYA
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı her geçen gün artıyor: 110 bini aştı

Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
OYNAT 00:39
Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
İran'da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor. İran'da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.

İran'daki bir hastanede çekilen görüntüler korkuttu
OYNAT 00:00
İran'daki bir hastanede çekilen görüntüler korkuttu
İran'da bir hastane morgunda 'Koronavirüs' nedeniyle ölen insanların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin yayılması üzerine, İran'da koronavirüs nedeniyle ölen insanların sayısının saklandığı, mecliste ise 23 kişinin koronavirüs hastalığına yakalandığı iddia edildi.


Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
PKK yöneticileri öldürüldü

PKK yöneticileri öldürüldü

MSB açıkladı, Kandil'deki inlerine bomba yağdırıldı
3 ülkeyi vuracakbize yarayacak!

3 ülkeyi vuracak
bize yarayacak!

Rekor düşüş sonrası büyük indirim kapıda.
Füzelerden korunacak

Füzelerden korunacak

​SİHA'lar 'kolay vurulabilir' sistemler olmaktan çıkacak.
Yan yatan binalara akılalmaz önlem

Yan yatan binalara akılalmaz önlem

'​Hiçbir anlamı yok acilen boşaltılmalı.'
Benzin<br>5 liraya inmeli

Benzin
5 liraya inmeli

​Bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor.

Virüs mü kaptı?

Virüs mü kaptı?

​Beyaz Saray'dan Trump hakkında flaş açıklama.
'Çağ dışı' deyip<br>dalga geçmişlerdi

'Çağ dışı' deyip
dalga geçmişlerdi

​Komşuda bir ilk: Tüm şehir karantinaya alındı.
Tüm İtalya<br>eve kapatıldı!

Tüm İtalya
eve kapatıldı!
6 derece<br>birden düşecek

6 derece
birden düşecek

​Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisi altında.
Dünya alarmda

Dünya alarmda

​Çin'de salgın nedeniyle can kaybı 3 bin 139'a ulaştı.
Petrol depremi

Petrol depremi

​Körfez Savaşı'ndan bu yana böylesi görülmedi.
Kayıtsız kalma lüksünüz yok

Kayıtsız kalma lüksünüz yok

Erdoğan'dan Avrupa'nın göbeğinde insanlık dersi.
Devşirecek<br>çocuk arıyor

Devşirecek
çocuk arıyor

Almanya gözünü sınırdaki mülteci çocuklara dikti.
Taht oyunları

Taht oyunları

G-20'ye kadar babasının tahtına oturmak istiyor.
ByLock'ta<br>izdivaç rezaleti

ByLock'ta
izdivaç rezaleti

Sipariş geçer gibi eş kriteri vermişler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.