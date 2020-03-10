'Çağ dışı' deyip dalga geçmişlerdi: İlk kez tüm şehir karantinaya alındı

İran koronavirüs nedeniyle ilk kez bir şehri karantinaya aldı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Çabahar kenti koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı ve şehre giriş-çıkışlar yasaklandı.

Çabahar şehir merkezinde gezen ambulanslar halka kentin karantinaya alındığını duyurarak evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Çabahar, koronavirüs nedeniyle İran'da karantinaya alınan ilk şehir oldu.

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Nişabur'da kırmızı alarm

Bu arada ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletine bağlı tarihi Nişabur kentinde de kırmızı alarm verildiği ve kente giriş-çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan İran lideri Ali Hamaney, koronavirüs nedeniyle her sene nevruzda Meşhed kentinde yaptığı konuşmayı bu yıl iptal etti.

Ülkede daha önce salgına tedbir kapsamında 17 eyalete seyahat yasağı getirilmişti.

İran'da ilk defa 19 Şubat’ta Kum kentinde görülen koronavirüs vakasının ardından Tahran yönetiminin bu kenti karantinaya almaması virüsün tüm ülkeye yayılmasına neden olmuştu. Hükümet yetkilileri karantina uygulamasını “Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma çağ dışı bir uygulama” olarak değerlendirmişti.

İran'da bugüne kadar aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 237 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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OYNAT 00:39 Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor İran'da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor. İran'da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti. BiP'te paylaş

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