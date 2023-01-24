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California'da peş peşe silahlı saldırı: Yedi kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinin San Mateo ilçesinde iki farklı fidanlıkta düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. İlçedeki bir noktada düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını, birkaç kilometre mesafedeki diğer saldırıda ise 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığı duyuruldu.

09:48 . 24/01/2023 Salı
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California'da silahlı saldırı

California'da silahlı saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Mateo ilçesinde iki farklı fidanlıkta düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. San Mateo Şerif Ofisi, ilçedeki bir noktada düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını, birkaç kilometre mesafedeki diğer saldırıda ise 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.


Şerifliğin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırılarla ilgisi bulunduğundan şüphelenilen Zhao Chunli adında 67 yaşındaki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.


7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı saldırıların şüphelisi, bir otoparkta aracında silahla yakalandı.


Yetkili, basına yaptığı açıklamada, fidanlıklardaki kurbanların Zhao'nun iş arkadaşları olduğunun değerlendirildiğini belirtti.


Yetkili, ilçe Denetleme Kurulu Başkanı Dave Pine'ın şüpheliyi "hoşnutsuz bir işçi" olarak nitelendirmesine karşın silahlı saldırının nedeninin henüz tespit edilmediğini belirtti.


Eyalete bağlı Los Angeles kentinde ise hafta sonunda binlerce kişinin katıldığı; Ay takvimine dayalı yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirmişti. Böylelikle California'da son 3 gündeki silahlı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetmiş oldu.


#California
#Amerika
#Silahlı saldırı
19 dakika önce
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California'da peş peşe silahlı saldırı: Yedi kişi hayatını kaybetti
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