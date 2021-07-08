Çalışanları Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ilginç yöntemlerini anlattı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketin 27'nci kuruluş yıl dönümünde üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrıldı. Amazon'un sitesinde, Andy Jassy, şirketin yeni CEO'su olarak yer aldı.

Şirketin kurulduğu 5 Temmuz 1994'ten bu yana CEO olarak görev yapan Bezos ise yönetim kurulu başkanı oldu. Bezos, bu yılın başında CEO görevinden ayrılacağını duyurmuş, mayıs ayında ise görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e devredeceğini açıklamıştı.

UZAY YOLCULUĞUNA ÇIKACAK

Uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanacağını belirten Bezos, haziran ayında sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını duyurmuştu.

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TOPLANTILARDA İKİ PİZZAYLA DOYACAK KADAR İNSAN YETER

Bezos'un felsefesinin önemli ayaklarından biri olan "iki pizza kuralı" oldukça meşhur. Bezos'un toplantı verimliliğini sağlamak için ortaya attığı bu kurala göre, katılımcıların sayısı iki pizzayla doyabilecek kadar olmalı. PowerPoint sunumları yerine elle yazılmış notlar bulunmalı. Baskın karakterler toplantıyı alıp götürmemeli, odadaki herkes fikrini söylemeli. Üstelik her türlü fikir, zaman zaman bağıra çağıra da olsa, tartışılabilmeli.

Amazon'un 14 maddelik liderlik prensiplerinin en önemli maddelerinden biri de bu tartışmalarla ilgili:

"Karşı çıkabilecek omurganız olsun. Liderler sırf sosyal uyumu sağlamak için taviz vermemeli."

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Tavizsiz liderlik anlayışının yönetim piramidinde aşağıya doğru inildikçe nasıl yorumlandığı ise biraz tartışmalı. Örneğin 2015'te New York Times'ın yayımladığı ve büyük ses getiren bir makalede, Amazon'un eski çalışanları "yaralayıcı çalışma kültürü"ne vurgu yapıyordu.

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