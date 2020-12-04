Camileri kapatacak

Macron yönetimin hazırladığı “İslamcı ayrılıkçı” yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılmas hedefleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başlattığı İslam karşıtı kampanyada skandal adımlar atılmaya devam ediyor. Macron’un sağ kolu, hükümet içinde aşırı sağın temsilcisi diye nitelenen Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede 76 camiyi denetleyeceklerini ve aralarında bazılarının kapatılabileceği açıkladı. Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin talimatıyla gelecek günlerde ülkedeki 76 caminin kontrol edileceğini ifade ederek bu camilerden bazılarının kapatılabileceğini dile getirdi.

Macron'un sağ kolu ırkçı Darmanin harekete geçtin

VALİLERE GENELGE GÖNDERDİ

Darmanin’in de Twitter hesabında paylaştığı Le Figaro gazetesinin haberinde, 76 camiden 16’sının Paris ve çevresinde bulunduğunu aktarıldı. Haberde, bu camilerden 18’inin de kapatılabileceği, camilere yapılacak denetleme için Darmanin’in valilere genelge gönderdiği kaydedildi.

Macron

CCIF RESMEN KAPATILDI

Öte yandan Darmanin Fransa’da Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldığını da Twitter hesabından açıkladı. CCIF’den 19 Kasım’da yapılan açıklamada, “Aşırı sağcıların baskılarına boyun eğen İçişleri Bakanı CCIF’ye fesih sürecinin başladığına ilişkin tebligat gönderdi” ifadeleri kullanılmıştı.

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HELAL GIDADAN DAHİ RAHATSIZ

Irkçı ve İslam karşıtı Darmanin daha önce de helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtmişti. Fransa merkezli BFM TV kanalına konuşan Darmanin, marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini rahatsız ettiğini söylemesi büyük tepki çekmişti.

SKANDAL YASA TASARISI

Macron yönetimin hazırladığı ve 9 Aralık’ta Bakanlar Kuruluna sunulacak “İslamcı ayrılıkçı” yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.