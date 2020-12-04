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Camileri kapatacak: Fransa'da camiler kapatıldı mı?

Camileri kapatacak

İslam karşıtlığının merkezi haline gelen Fransa’da camiler hedef alınıyor. Cumhurbaşkanı Macron’un sağ kolu ırkçı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 76 caminin denetleneceğini ve bazılarının kapatılacağını söyledi. Darmanin İslamofobi ile Mücadele Kolektifi’nin de (CCIF) Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macron yönetimin hazırladığı “İslamcı ayrılıkçı” yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılmas hedefleniyor.
Macron yönetimin hazırladığı “İslamcı ayrılıkçı” yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılmas hedefleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başlattığı İslam karşıtı kampanyada skandal adımlar atılmaya devam ediyor. Macron’un sağ kolu, hükümet içinde aşırı sağın temsilcisi diye nitelenen Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede 76 camiyi denetleyeceklerini ve aralarında bazılarının kapatılabileceği açıkladı. Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin talimatıyla gelecek günlerde ülkedeki 76 caminin kontrol edileceğini ifade ederek bu camilerden bazılarının kapatılabileceğini dile getirdi.

Macron'un sağ kolu ırkçı Darmanin harekete geçtin

VALİLERE GENELGE GÖNDERDİ

  • Darmanin’in de Twitter hesabında paylaştığı Le Figaro gazetesinin haberinde, 76 camiden 16’sının Paris ve çevresinde bulunduğunu aktarıldı. Haberde, bu camilerden 18’inin de kapatılabileceği, camilere yapılacak denetleme için Darmanin’in valilere genelge gönderdiği kaydedildi.

Macron

CCIF RESMEN KAPATILDI

Öte yandan Darmanin Fransa’da Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldığını da Twitter hesabından açıkladı. CCIF’den 19 Kasım’da yapılan açıklamada, “Aşırı sağcıların baskılarına boyun eğen İçişleri Bakanı CCIF’ye fesih sürecinin başladığına ilişkin tebligat gönderdi” ifadeleri kullanılmıştı.

HELAL GIDADAN DAHİ RAHATSIZ

  • Irkçı ve İslam karşıtı Darmanin daha önce de helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtmişti. Fransa merkezli BFM TV kanalına konuşan Darmanin, marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini rahatsız ettiğini söylemesi büyük tepki çekmişti.

SKANDAL YASA TASARISI

Macron yönetimin hazırladığı ve 9 Aralık’ta Bakanlar Kuruluna sunulacak “İslamcı ayrılıkçı” yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

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