Castillo cezaevinden destekçilerine seslendi: Bu kutsal görevden vazgeçmeyeceğim

Peru'nun devrik Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, cezaevinden mektup yayımladı.

Kaleme aldığı mektubu Twitter hesabından yayımlayan Castillo, "zorla alıkonulduğunu" belirterek, eski yardımcısı ve yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'yi "gaspçı" olmakla suçladı.

Castillo, "Hükümetimin en zor durumunda sizinle konuşuyorum. Aşağılanmış, iletişimsiz, kötü muamele görmüş ve kaçırılmış ancak sizin güveniniz ve mücadelenizle, egemen halkın görkemiyle giyinmiş ve ama aynı zamanda atalarımızın şanlı ruhundan ilham almış durumdayım." ifadesini kullandı.

Halen Peru'nun cumhurbaşkanı olduğunu savunan Castillo, halka ve anayasal yetkiye sadık olduğunu, yüksek ve kutsal görevlerinden ise vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Castillo, mektubunda Boluarte'nin Nisan 2024'te yapılmasını önerdiği seçimlere ilişkin sözlerini eleştirerek, "Halk, yeni seçimlerin kirli oyununa gelmemeli." ifadelerine yer verdi.

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Kurucu meclisin toplanması gerektiğini vurgulayan Castillo, istismarın son bulmasını ve derhal özgürlüğünü talep etti.

Öte yandan Peru Başsavcısı Patricia Benavides, Castillo ve 3 bakan hakkında "Anayasal düzene karşı isyan ve komplo kurmak" suçlamasıyla Kongre'ye başvuruda bulundu.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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Peru'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.