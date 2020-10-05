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Dünya MSB açıkladı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı
ASYA

Çatışma hattında son durum: Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

MSB açıkladı: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı" denildi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak içim operasyonlarını sürdürüyor.
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak içim operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, Kend Horadiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı."

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