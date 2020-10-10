Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe: 13 tank, 4 Grad füze sistemi imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dünün ikinci yarısından bu sabaha kadar ve tüm cephe boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Çatışmalarda, Ermenistan'a ait 13 tank, 4 Grad füze sistemi, 6 D-20 ve D-30 obüs topu, 3 Akatsiya kundağı motorlu obüsü, 2 Zastava hava savunma sistemi, 2 radar istasyonu nokta atışıyla imha edildi.

OYNAT 05:29 Azerbaycan ordusu adım adım zafere ilerliyor: Ermenistan ordusu darmadağın Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı harekat ikinci haftasına girdi. Azerbaycan ordusu birden çok cephede hızlı ilerleme kaydederken, Ermenistan ağır kayıplar verdi. Batı ve Rusya'nın askeri ve siyasi desteğini arkasına alamayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Dağlık Karabağ konusunda tavizler verebileceğini açıklayan Ermenistan'a Azerbaycan, 'İşgal ettiğiniz topraklardan derhal çekilin' yanıtını verdi. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için harekata devam ediyor. Tahkimatları yerle bir olan Ermenistan önümüzdeki günlerde 'teslim bayrağını' çekebilir.

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Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Fuzuli illerindeki sivil yerleşim birimlerine yoğun şekilde top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Daha önce de işgalden kurtarılan Hadrut'ta Ermenistan ordusunca yoğun roket saldırıları düzenlendiği duyurulmuştu.

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Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.