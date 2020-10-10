Çatışma hattında son durum: Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe: 13 tank, 4 Grad füze sistemi imha edildi
Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu sürdürüyor. Dünün ikinci yarısından bu sabaha kadar ve tüm cephe boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtildi. Çatışmalarda, Ermenistan'a ait 13 tank, 4 Grad füze sistemi, 6 D-20 ve D-30 obüs topu, 3 Akatsiya kundağı motorlu obüsü, 2 Zastava hava savunma sistemi, 2 radar istasyonu nokta atışıyla imha edildi.