Çavuşoğlu: Yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz

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Uzman çavuş başından vurulmuş halde bulundu

Adana’da bir uzman çavuş, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde 9 mm çapında bir tabanca buldu. Tabancanın uzman çavuşa ait olup olmadığı bilinmiyor.