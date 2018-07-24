Çavuşoğlu: Yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlar ile ilgili, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" açıklamalarında bulundu.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlar ile ilgili, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" açıklamalarında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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