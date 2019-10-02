Dünya Cemal Kaşıkçı katledilişinin birinci yılında anılıyor Dünyaca ünlü isimler katıldı
AMERİKA

Cemal Kaşıkçı katledilişinin birinci yılında anılıyor: Dünyaca ünlü isimler katıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anılıyor. Anma törenine Türkiye ve dünyadan birçok önemli isim katıldı. Etkinlikte en dikkat çeken isimse Amazon ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos oldu.

Haber Merkezi AA
Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.
Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anma programında konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı'nın artık insan haklarına saygının, insan onurunun, özgürlüğün, adaletin sembol ismi haline geldiğini söyledi.

Dünyada Kaşıkçı cinayeti gibi her gün çok sayıda cinayet olduğunu ifade eden Aktay, Suriye'de, Mısır'da, Myanmar'da, Keşmir'de, Libya'da ve Yemen gibi İslam dünyasından ülkelerde çok sayıda cinayet, suikast ve katliamların yaşandığını anlattı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu

Tarih boyunca Kabil'in Habil'i, Yezid'in Hz. Hüseyin'i katletmesinin sembol cinayetlerden olduğunu ifade eden Aktay, şöyle konuştu:

  • "Bazı analizlerde 'uluslararası ilişkilerde devletler böyle cinayetler yapar, fazla büyütmemek lazım' diyenler var. Hayır büyütmek lazım. O, ölümüyle bizi uyandırdı. Çağımızın Kerbelası'nı yaşattı ama ölümüyle bizi uyandırdı. Onu düşüncelerinden korktukları için öldürdüler. Onu öldürdükleri için düşünceleri çok daha canlı ve onları tehdit edecek hale geldi. Düşüncelerden korkan diktatörlere söylüyoruz; Düşüncelerden korkmak sizin ecelinize mani değildir. Kaşıkçı kendi ülkesinin konsolosluğundan içeri girerken bir devletin cinayet işleyeceğini aklından geçirmiyordur. Çünkü devletler tabiatları itibarıyla insanları öldürmek değil yaşatmak için var olurlar."

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Türkiye'nin cinayetin ardından olayın takipçisi olduğunu belirten Aktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "En azından büyük bir teselli ile şunu söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız, olayı duyduğu andan itibaren hiçbir hesap gözetmeden tamamen adaletin, hukukun gereğinin yerine getirilmesi konusunda konuyu ele aldı. Şu anda bu aşamadayız hala bu cinayetten doğan hukukun yerine getirilmesini talep ediyoruz. Halen cesedin nerede olduğuna dair bir açıklama duyabilmiş değiliz. Kendi sorumluluk altında cereyan etmiş olduklarını söyleyenler sahip oldukları bilgileri paylaşmış değiller."

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da Cemal Kaşıkçı'nın temiz bir kalbe sahip, sadık bir dost olduğunu söyledi.

Dünya basını cinayetin 1. yıl dönümünde gelişmeleri takip ediyor.

Kışlakçı, "halim ve selim" bir insan olarak nitelediği Kaçıkçı'nın iki kez şehit edildiğini dile getirerek, "Önce, onu öldürdüklerinde şehit oldu. İkincisi ise barbar ve alçakça katliam ile ilgili kanıtları tahrif ettiklerinde. Fakat şunu unuttular, bu çocuksu kalbe sahip adam ölmeyecek ve insanlığın ebedi muhayyilesinde yaşayacak." dedi.

"Cemal'in cesedi nerede?"

Kaşıkçı ile Türkiye ve Suudi Arabistan dışında da birçok ülkede konferanslarda bir araya geldiklerini belirten Kışlakçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Coğrafyamın çocuklarına çıkış ve kurtuluş yolu olarak demokrasiyi ve Türkiye'yi örnek gösterirdi hep. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlık duyardı. Askeri cuntalar, diktatörler ve radikal dini gruplar arasında sıkışmış halklar ve gençler için Arap Baharı'nı bir umut olarak görmüştü. Şimdi bizler bir yıl öncesinde onun şehit olduğu bu mekanda yeniden bir aradayız. Tüm dünya medyası da burada. Geçen yıl Türk-Arap Medya Derneği (TAM) olarak bu kapının önünde Cemal'in şehadetini ilk biz dünyaya duyurmuştuk. Ve bugün bu mazlum adamın davasında adaletin tahakkuk etmesi için haykırıyoruz. Cemal'in cesedi nerede? Ve onu katledenler cezasını bulacak mı?"

Cemal Kaşıkçı'yı anma töreninde Türkiye, ABD ve Avrupa'dan birçok önemli isim katıldı. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz anma töreninde gözyaşlarını tutamadı.


"Cemal'in sesi artık daha güçlü"

Programın moderatörü olan Middle East Eye Editörü David Hearst ise şunları söyledi:

  • "Cemal'in mesajı çok güçlü. O, bölgesinde bulunan nadir insanlardan bir tanesiydi. Cemal, Suudi Arabistan ve bölgenin ihtiyacı olan, entelektüel bir merakı olan ve yenilikçi düşünceleri ve tecrübeleri olan birisiydi. Cemal mütevazi bir insandı. Onu gülüşüyle hatırlıyorum. Mizah anlayışı olan birisiydi. Bütün bu olanlardan sonra şunu söyleyebilirim; Cemal'in sesi artık daha güçlü."

Anma etkinliğine, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner, Mısırlı siyasetçi Eymen Nur, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, DAWN Kurucusu Nihad Awad, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, insan hakları aktivisti Mohamed Soltan ve El Şark Forumu Başkanı Wadah Khanfar konuşmacı olarak katılıyor.

Programı yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

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