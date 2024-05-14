Cenevre geri adım atmıyor: Gazze’deki soykırımı kınayın

Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'tan bu yana Filistin'e destek eylemi düzenleyen öğrenciler, üniversite yönetiminden Gazze konusunda net bir tavır almasını talep ederken, bunun karşılanmaması halinde eylemlerini aralıksız sürdürmeyi planlıyor. Öğrenciler, "Cenevre Üniversitesi'nden Gazze konusunda bazı şeyler yapmasını istiyoruz. İsrail'deki üniversitelerle Cenevre Üniversitesi arasındaki her türlü ilişkinin durdurulmasını talep ediyoruz. Üniversitemizden ateşkes çağrısı yapmasını ve Gazze'deki soykırımı kınamasını istiyoruz" diyerek taleplerini iletiyorlar. 7 Mayıs'tan bu yana eylemlerine devam ettiklerini, burada uyuduklarını, yemek yediklerini ve tüm çalışmalarını burada yaptıklarını belirten öğrenciler, "Üniversite ana taleplerimizi kabul edene kadar burada kalacağız" ifadelerini kullandı.

Rektörlük tehdit etti

Rektörlükten öğrencilere gönderilen e-posta aracılığıyla eylemin sonlandırılması ve gerekirse kampüsteki gösteriye polisin müdahale edeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amira, bu durumdan çekinmediklerini ve Filistinlileri kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini belirtti. Fas asıllı Fransız öğrenci Adam da 5 gündür kampüste eylemlerine devam ettiklerini ve Gazze'de ölümle burun buruna olanlarla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Dublin'den tam destek

İrlanda’da University College Dublin'de (UCD) Filistin destekçisi öğrenciler, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kampüste kamp kurdu. Göstericiler, üniversiteleri İsrailli ortaklarla devam eden tüm araştırma iş birliklerini sonlandırana kadar bu protestoyu sürdürme sözü verdi. Öğrencilerin kurdukları kampı Filistin bayrakları ve kefiyelerle donattığı görüldü.







