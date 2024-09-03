CENTCOM: Kızıldeniz'de ham petrol taşıyan iki tanker hedef alındı

CENTCOM, gemilerin birinin Yunanistan diğerinin ise Suudi Arabistan tarafından işletildiğini ifade ederek, “İran destekli Husiler, 2 Eylül sabahı Panama bandıralı ve sahipli, Yunanistan tarafından işletilen MV BLUE LAGOON I ve Suudi Arabistan bandıralı, sahipli ve işletilen MV AMJAD adlı iki ham petrol tankerine iki balistik füze ve tek yönlü saldırı yapan mürettebatsız hava sistemiyle saldırarak her iki gemiyi de vurdu. Her iki gemi de ham petrol yüklüdür. MV AMJAD yaklaşık 2 milyon varil petrol taşımakta olup, bu miktar Husilerin 21 Ağustos'ta saldırdığı Yunanistan'a ait MV DELTA SOUNION gemisindeki miktarın neredeyse iki katıdır. Halen yanmakta olan ve büyük bir çevre felaketine yol açma tehlikesi bulunan MV DELTA SOUNION'u kurtarma çalışmaları güney Kızıldeniz'de devam ediyor” denildi.