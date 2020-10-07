Çaresizlik içindeki Ermenistan ordusu nereye saldıracağını şaşırdı: BTC hattına füze fırlattılar

Azerbaycan-Ermenistan savaşına damgasını vuran 'hilal taktiği'

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlattığı askeri harekata 5 cepheden devam ediyor. Stratejik kent, belde ve tepeleri ele geçiren Azerbaycan ordusu, 10 gün süren askeri harekatta toplamda 25 yerleşim yerini işgalden temizledi. Kuzey ve doğuda eş zamanlı olarak başlatılan bu harekat, Türklerin savaş stratejisi 'hilal taktiğini' gündeme getirdi. Sahadaki gelişmeleri yorumlayan uzmanlar, Dağlık Karabağ'da adım adım turan kuşatması stratejisinin uygulandığına vurgu yapıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, harekatın 10. gününde yaşanan gelişmeleri anlattı.

