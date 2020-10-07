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Dünya Çaresizlik içindeki Ermenistan ordusu nereye saldıracağını şaşırdı BTC hattına füze fırlattılar
ASYA

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına füze fırlattı

Çaresizlik içindeki Ermenistan ordusu nereye saldıracağını şaşırdı: BTC hattına füze fırlattılar

Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları sonrası ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu cephede yenilince sivilleri hedef almasının ardından şimdi de kritik hatlara saldırılar düzenlemeye çalışıyor. Çaresiz durumdaki Ermenistan ordusu son olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattına füze fırlattı. Füze, Yevlah bölgesinde BTC’nin 10 metre yanına düştü.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına yönelik füzeli saldırısının engellendiği açlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada,

”Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattına füze fırlattı. Füze, Yevlah bölgesinde BTC’nin 10 metre yanına düştü.

Füze BTC’nin 10 metre yanına düştü.

Bölgede 300’den fazla füze parçaları var. Boru hattı hasar görmedi. ANAMA bölgede temizleme çalışmaları yapıyor” ifadelerini kullandı.

Füze BTC’nin 10 metre yanına düştü.
Hacıyev, ayrıca"Çaresiz durumda olan Ermenistan enerji altyapısına saldırıyor” dedi.

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