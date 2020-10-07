Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına füze fırlattı
Çaresizlik içindeki Ermenistan ordusu nereye saldıracağını şaşırdı: BTC hattına füze fırlattılar
Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları sonrası ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu cephede yenilince sivilleri hedef almasının ardından şimdi de kritik hatlara saldırılar düzenlemeye çalışıyor. Çaresiz durumdaki Ermenistan ordusu son olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattına füze fırlattı. Füze, Yevlah bölgesinde BTC’nin 10 metre yanına düştü.