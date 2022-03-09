Dünya Çernobil Nükleer Santralinin güç kaynağıyla bağlantısı kesildi
ASYA

Çernobil Nükleer Santrali'nin güç kaynağıyla bağlantısı kesildi

Ukraynalı nükleer enerji şirketi Energoatom, Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali’ni elektrik şebekesinden kopardığını, yakıt çubuklarının soğutma işlemlerinin risk altında olduğunu belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Çernobil Nükleer Santralinin güç kaynağıyla bağlantısı kesildi
Foto: Arşiv.

Energoatom, Çernobil Nükleer Santrali’ni elektrik şebekesinden koparması nedeniyle yakıt çubuklarının soğutma işlemlerinin risk altında olduğunu iddia etti.

  • Energoatom bu durumun radyoaktif maddelerin havaya salınımını artıracağı riskine dikkat çekti.

Ukrayna'dan ayrılan küçük çocuğun polis olan babasıyla vedası duygulandırdı
OYNAT 00:41
Ukrayna'dan ayrılan küçük çocuğun polis olan babasıyla vedası duygulandırdı
Ukrayna İrpin'de küçük çocuğun babasıyla vedalaştığı anlar yürekleri burktu. Başkent Kiev'i terk etmeye çalışan aileler, güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Kadın ve çocukların ülkeyi terk ettiği anlarda kameralara Ukraynalı polisin ailesiyle vedalaşması yansıdı. Annesiyle yola çıkan Artur isimli küçük çocuk, polis olan babasına veda etmekte güçlük çekti. Minik çocuğun o anları görenleri duygu dolu anlar yaşattı.

UAEA BAŞKANI: 210 GÖREVLİ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nin Rusların kontrolüne geçtiği yaklaşık iki haftadan beri, buradaki personelin çalışma şartlarının kötüleştiğine dikkati çekti.

  • UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki nükleer tesislere yönelik gelişmeler hakkında Başkan Grossi’nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, yaklaşık iki hafta önce Rus askerlerinin kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali’nde çalışan 210 görevlinin aralıksız, vardiya değişimi yapmadan çalıştırıldıkları bilgisinin Ukraynalı muhataplarından edindiğini aktardı.

Söz konusu personelin yaklaşık 13 gündür bu tesiste aralıksız çalıştırıldığına dikkati çeken Grossi, çalışanların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ilaç edinmekte zorluk çekildiğini dile getirdi.

Sıcaklık -20 derece: Rus askerleri ölümle burun buruna
FOTOĞRAF 5
Title
Hürriyet'te yer alan habere göre; Rusya-Ukrayna savaşında 14. güne girilirken Ukrayna'nın çoğu kentinde çatışmalar şiddetleniyor. Doğu Avrupa'da mevsim normallerinin dışında seyreden Soğuk Hava dalgası her iki ülkenin ordusu ve savaştan kaçmaya çalışan mültecileri en çok etkileyen faktörler arasında. ,Putin'in başkenti işgal etmek için gönderdiği 65 metre uzunluğundaki dev askeri konvoy bir haftadır mekanik sorunlar, yakıt tedarik sorunları ve katı Ukrayna direnişi nedeniyle Kiev'den yaklaşık 20 mil uzaklıkta mahsur kalmış durumda. Ancak görünüşe göre Rus askerlerinin bir numaralı sorunu teknik aksaklıklar değil dondurucu hava soğukluğu.<br><br>
Title
RUS ASKERLERİ DONARAK ÖLME RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA<br>Bu hafta boyunca Kiev ve Kharkiv çevresinde sıcaklıkların gece boyunca -10C dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisi de dikkate alındığında hissedilen sıcaklık -20 derece olacak. Kiev'in eteklerinde beklemede olan Rus birlikleri bu hafta araçlarında donarak ölüm riski ile karşı karşıya kalabilir.<br><br>
Title
RUS TANKLARI ŞUAN 40 TONLUK DONDURUCULARDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL<br>İngiliz Ordusu'ndan Binbaşı Kevin Price, Rus tanklarının mevcut koşullarda '40 tonluk donduruculardan' başka bir şey olmadığını söyledi. Mart ayında bu kadar düşük sıcaklıklarla karşılaşmayı beklemeyen Rus askerleri için hayatın 'inanılmaz derecede zor' olacağını belirten Binbaşı Price, sert koşulların Kuzey Kutbu tarzı savaşa hazır olmayan birliklerin moralini bozacağını iddia etti.<br><br>
Title
ASKERLER DONMAMAK İÇİN PES EDEBİLİR<br>Baltık Güvenlik Vakfı'ndan kıdemli savunma uzmanı Glen Grant ise tankların şu anda sadece bir buzdolabı olduğunu söyledi ve ekledi; \"Motoru çalıştırmıyorsanız, Tank dondurucu bir hale gelir. Motoru sürekli çalıştırma da yakıt kıtlığı nedeniyle Rusların göze alamayacağı bir şey değil.\" Grant, Newsweek'e yaptığı açıklamada, konvoyun tekrar hızlı bir şekilde hareket etmemesi durumunda birçok Rus askerinin donarak ölmemek için pes etmek zorunda kalabileceğini söyledi.<br><br>
Title
MÜLTECİLER PERİŞAN DURUMDA<br>Öte yandan Kuzey Kutbu soğukları, savaşın parçaladığı şehirlerden kaçmaya çalışan Ukraynalı mültecileri perişan ediyor. Ajanslara düşen görüntülerde insanların kar altında yürüyerek kentlerden kaçtığı görülüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında sivil kayıpların verilmemesine yönelik günlerdir uygulanan ateşkes rejiminin bugün de sürdürülmesine yönelik Rusya'dan Ukrayna'ya yeni bir teklif geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tarafından sunulan öneride, \"9 Mart 2022'de saat 10.00'dan itibaren (Moskova Saati), Rusya sessizlik rejimini ilan ediyor ve insani yardım koridorlarını sağlamaya hazırdır\" ifadeleri yer aldı.<br><br>
Sıcaklık -20 derece: Rus askerleri ölümle burun buruna
Ukrayna'ya işgal başlatan Rus birlikleri meydana gelen teknik arızalar nedeni ile Kiev yakınlarında bir bölgede mahsur kaldı. Bölgede hissedilen hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşerken tankları içindeki birlikler donarak ölme risk ile burun buruna geldi.

"Santraldaki görevli personelin durumu kötüleşiyor"

Grossi, buradaki personelin durumunun her geçen gün kötüye gittiğini kaydederek, Ukraynalı muhataplarının burada yaşanan sorunun çözümü ve çalışanların belirli aralıklarla dönüşümlü çalışmalarına olanak sağlanması için uluslararası kamuoyunun desteğinin sağlanması çağrısında bulunulmasını talep ettiğini söyledi.

  • "Çernobil nükleer santralindeki personelin karşılaştığı zor ve stresli durum ve bunun nükleer güvenlik için olası riskleri konusunda derin endişe duyuyorum." diyen Grossi, personelin güvenli bir şekilde vardiya değişikliği yapmasının kolaylaştırılması için Rus tarafına çağrıda bulundu.

Grossi, söz konusu santralde doğrulama ve güvenlik açısından kullanılan kamera sistemlerinin kayıp olduğunu, Ajans tarafından kameraların bulunmasına yönelik araştırma başlatıldığını ifade etti.

İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor
DÜNYA
İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

AB: Rusya Suriye'nin tümünde yaptığı gibi Ukrayna'da da sivilleri hedef alacak
DÜNYA
AB: Rusya Suriye'nin tümünde yaptığı gibi Ukrayna'da da sivilleri hedef alacak

Almanya Başbakanı Scholz'un açıklamaları sonrası gaz fiyatları geriliyor
EKONOMİ
Almanya Başbakanı Scholz'un açıklamaları sonrası gaz fiyatları geriliyor
TPAO duyurdu

TPAO duyurdu

Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda.
Günlük hayata yansımaya başladı

Günlük hayata
yansımaya başladı

​Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi...
İşgalde 14üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor.

​Vali alınan tedbirleri tek tek açıkladı.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.