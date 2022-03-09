Çernobil Nükleer Santrali'nin güç kaynağıyla bağlantısı kesildi

Energoatom, Çernobil Nükleer Santrali’ni elektrik şebekesinden koparması nedeniyle yakıt çubuklarının soğutma işlemlerinin risk altında olduğunu iddia etti.

Energoatom bu durumun radyoaktif maddelerin havaya salınımını artıracağı riskine dikkat çekti.

OYNAT 00:41 Ukrayna'dan ayrılan küçük çocuğun polis olan babasıyla vedası duygulandırdı Ukrayna İrpin'de küçük çocuğun babasıyla vedalaştığı anlar yürekleri burktu. Başkent Kiev'i terk etmeye çalışan aileler, güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Kadın ve çocukların ülkeyi terk ettiği anlarda kameralara Ukraynalı polisin ailesiyle vedalaşması yansıdı. Annesiyle yola çıkan Artur isimli küçük çocuk, polis olan babasına veda etmekte güçlük çekti. Minik çocuğun o anları görenleri duygu dolu anlar yaşattı. BiP'te paylaş

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UAEA BAŞKANI: 210 GÖREVLİ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nin Rusların kontrolüne geçtiği yaklaşık iki haftadan beri, buradaki personelin çalışma şartlarının kötüleştiğine dikkati çekti.

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki nükleer tesislere yönelik gelişmeler hakkında Başkan Grossi’nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, yaklaşık iki hafta önce Rus askerlerinin kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali’nde çalışan 210 görevlinin aralıksız, vardiya değişimi yapmadan çalıştırıldıkları bilgisinin Ukraynalı muhataplarından edindiğini aktardı.

Söz konusu personelin yaklaşık 13 gündür bu tesiste aralıksız çalıştırıldığına dikkati çeken Grossi, çalışanların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ilaç edinmekte zorluk çekildiğini dile getirdi.

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FOTOĞRAF 5 Hürriyet'te yer alan habere göre; Rusya-Ukrayna savaşında 14. güne girilirken Ukrayna'nın çoğu kentinde çatışmalar şiddetleniyor. Doğu Avrupa'da mevsim normallerinin dışında seyreden Soğuk Hava dalgası her iki ülkenin ordusu ve savaştan kaçmaya çalışan mültecileri en çok etkileyen faktörler arasında. ,Putin'in başkenti işgal etmek için gönderdiği 65 metre uzunluğundaki dev askeri konvoy bir haftadır mekanik sorunlar, yakıt tedarik sorunları ve katı Ukrayna direnişi nedeniyle Kiev'den yaklaşık 20 mil uzaklıkta mahsur kalmış durumda. Ancak görünüşe göre Rus askerlerinin bir numaralı sorunu teknik aksaklıklar değil dondurucu hava soğukluğu.<br><br> RUS ASKERLERİ DONARAK ÖLME RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA<br>Bu hafta boyunca Kiev ve Kharkiv çevresinde sıcaklıkların gece boyunca -10C dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisi de dikkate alındığında hissedilen sıcaklık -20 derece olacak. Kiev'in eteklerinde beklemede olan Rus birlikleri bu hafta araçlarında donarak ölüm riski ile karşı karşıya kalabilir.<br><br> RUS TANKLARI ŞUAN 40 TONLUK DONDURUCULARDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL<br>İngiliz Ordusu'ndan Binbaşı Kevin Price, Rus tanklarının mevcut koşullarda '40 tonluk donduruculardan' başka bir şey olmadığını söyledi. Mart ayında bu kadar düşük sıcaklıklarla karşılaşmayı beklemeyen Rus askerleri için hayatın 'inanılmaz derecede zor' olacağını belirten Binbaşı Price, sert koşulların Kuzey Kutbu tarzı savaşa hazır olmayan birliklerin moralini bozacağını iddia etti.<br><br> ASKERLER DONMAMAK İÇİN PES EDEBİLİR<br>Baltık Güvenlik Vakfı'ndan kıdemli savunma uzmanı Glen Grant ise tankların şu anda sadece bir buzdolabı olduğunu söyledi ve ekledi; \"Motoru çalıştırmıyorsanız, Tank dondurucu bir hale gelir. Motoru sürekli çalıştırma da yakıt kıtlığı nedeniyle Rusların göze alamayacağı bir şey değil.\" Grant, Newsweek'e yaptığı açıklamada, konvoyun tekrar hızlı bir şekilde hareket etmemesi durumunda birçok Rus askerinin donarak ölmemek için pes etmek zorunda kalabileceğini söyledi.<br><br> MÜLTECİLER PERİŞAN DURUMDA<br>Öte yandan Kuzey Kutbu soğukları, savaşın parçaladığı şehirlerden kaçmaya çalışan Ukraynalı mültecileri perişan ediyor. Ajanslara düşen görüntülerde insanların kar altında yürüyerek kentlerden kaçtığı görülüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında sivil kayıpların verilmemesine yönelik günlerdir uygulanan ateşkes rejiminin bugün de sürdürülmesine yönelik Rusya'dan Ukrayna'ya yeni bir teklif geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tarafından sunulan öneride, \"9 Mart 2022'de saat 10.00'dan itibaren (Moskova Saati), Rusya sessizlik rejimini ilan ediyor ve insani yardım koridorlarını sağlamaya hazırdır\" ifadeleri yer aldı.<br><br> Sıcaklık -20 derece: Rus askerleri ölümle burun buruna Ukrayna'ya işgal başlatan Rus birlikleri meydana gelen teknik arızalar nedeni ile Kiev yakınlarında bir bölgede mahsur kaldı. Bölgede hissedilen hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşerken tankları içindeki birlikler donarak ölme risk ile burun buruna geldi.

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"Santraldaki görevli personelin durumu kötüleşiyor"

Grossi, buradaki personelin durumunun her geçen gün kötüye gittiğini kaydederek, Ukraynalı muhataplarının burada yaşanan sorunun çözümü ve çalışanların belirli aralıklarla dönüşümlü çalışmalarına olanak sağlanması için uluslararası kamuoyunun desteğinin sağlanması çağrısında bulunulmasını talep ettiğini söyledi.

"Çernobil nükleer santralindeki personelin karşılaştığı zor ve stresli durum ve bunun nükleer güvenlik için olası riskleri konusunda derin endişe duyuyorum." diyen Grossi, personelin güvenli bir şekilde vardiya değişikliği yapmasının kolaylaştırılması için Rus tarafına çağrıda bulundu.

Grossi, söz konusu santralde doğrulama ve güvenlik açısından kullanılan kamera sistemlerinin kayıp olduğunu, Ajans tarafından kameraların bulunmasına yönelik araştırma başlatıldığını ifade etti.

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