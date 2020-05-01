Çernobil yangını bölgenin bitki örtüsünün yüzde 5’ini yok etti Ukrayna’nın Çernobil Bölgesi’nde çıkan yangınlar, o bölgenin bitki örtüsünün yüzde 5’ini tamamen kül etti. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 itibariyle Jitomir ve Çernobil bölgelerinde devam eden yangınların söndürülerek kontrol altına alındığı bildirildi. Günlerdir devam eden yangında çok sayıda sürüngen ve böcek gibi canlılar yaşamını yitirirken, kanatlı hayvanlar uçarak güvenli bölgelerde yaşamlarını sürdürebildiler.

Haber Merkezi 01 Mayıs 2020, 12:38 Son Güncelleme: 01 Mayıs 2020, 12:44 İHA