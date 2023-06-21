Cezayir ile Fransa arasında marş tartışması: Şaşkınlıkla karşıladım

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf - Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
Bakan Attaf, İtalyan haber ajansı Nova ile yaptığı röportajda konuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Belki Milli Marş'ın müziğini de eleştirir. Belki müzik de ona uymuyordur." diyen Attaf, bazı Fransız partileri veya politikacılarının, Cezayir'in adını siyasi amaçlar için kullanmasının kolaylaştığına inandığını ifade etti.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 12 Haziran'da, 1986'da milli marştan çıkarılan ve Fransa'ya atıfta bulunulan bölümün tekrar marşa eklenmesi için kararname yayımlamıştı.
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna da Tebbun'un söz konusu kararına ilişkin 17 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cezayir Milli Marşı'na Fransa'ya karşı atfın geri getirilmesi kararının beklenmedik olduğunu söylemişti.
Colonna açıklamasında, "Bu marş zaman aşımına uğramış. Yabancı bir marş hakkında yorum yapmak istemiyorum ama bu marş 1956'da sömürgecilik ve savaş koşullarında yazılmış ve Fransa'ya yönelik güçlü sözler içeriyor." demişti.