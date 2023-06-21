|
Dünya

Cezayir ile Fransa arasında marş tartışması: Şaşkınlıkla karşıladım

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Cezayir Milli Marşı'na ilişkin ifadelerini "şaşkınlıkla karşıladığını" söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Cezayir'de 1986'da milli marştan çıkarılan ve Fransa'ya atıfta bulunulan bölümün yeniden eklenmesi yönünde alınan kararı eleştirmişti

07:50 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf - Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf - Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna

Bakan Attaf, İtalyan haber ajansı Nova ile yaptığı röportajda konuyla ilgili açıklamada bulundu.


Attaf, Fransız mevkidaşının Cezayir Milli Marşı'na ilişkin ifadelerini "şaşkınlıkla karşıladığını" söyledi.

"Belki Milli Marş'ın müziğini de eleştirir. Belki müzik de ona uymuyordur." diyen Attaf, bazı Fransız partileri veya politikacılarının, Cezayir'in adını siyasi amaçlar için kullanmasının kolaylaştığına inandığını ifade etti.


- Cumhurbaşkanı Tebbun'un kararı ve Colonna'nın açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 12 Haziran'da, 1986'da milli marştan çıkarılan ve Fransa'ya atıfta bulunulan bölümün tekrar marşa eklenmesi için kararname yayımlamıştı.


Milli marşın Fransa ile ilgili kısmında, "Ey Fransa, serzeniş vakti geçti, biz o günleri kitap gibi kapattık. Ey Fransa, bugün hesap günüdür, hazırlan ve cevabı bizden al. Devrimimizde karar kesin. Cezayir'in yaşaması için kararlıyız." ifadeleri yer alıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna da Tebbun'un söz konusu kararına ilişkin 17 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cezayir Milli Marşı'na Fransa'ya karşı atfın geri getirilmesi kararının beklenmedik olduğunu söylemişti.


Colonna açıklamasında, "Bu marş zaman aşımına uğramış. Yabancı bir marş hakkında yorum yapmak istemiyorum ama bu marş 1956'da sömürgecilik ve savaş koşullarında yazılmış ve Fransa'ya yönelik güçlü sözler içeriyor." demişti.




#Cezayir
#fransa
#Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya Aksu’da orman yangını: 1,8 hektarlık alan etkilendi