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Dünya

Cezayir tarihinde bir ilk: 35 gazete Gazze'ye destek için aynı manşeti attı

Cezayir gazeteleri, abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail’in saldırılarına maruz kalanlarla dayanışma amacıyla tek manşetle çıktı. Gazete yönetimlerinin ortak aldığı bu karar ile Cezayir tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

14:16 . 22/10/2023 Pazar
AA
Cezayir'de 35 gazete, Gazze'ye destek için aynı manşeti attı

Cezayir'de 35 gazete, Gazze'ye destek için aynı manşeti attı

Ülke genelinde yayın yapan ulusal gazeteler, Batı medyasının taraflılığına ve İsrail’in saldırılarının dehşetini görmezden geldiğine dikkati çekmek için Gazze'den bir fotoğrafla, “Gazze... Gerçeği öldüren medya” manşetini seçti.


Arapça ve Fransızca yayın yapan ülkenin en büyük 35 gazetesi aynı manşetle çıkarak, Cezayir tarihinde bir ilke imza atmış oldu.


Söz konusu 35 gazetenin genel yayın yönetmenleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Biz, Cezayirli medya mensupları olarak, Siyonist rejimin Gazze'deki savunmasız insanlara yönelik barbarca saldırısını kınıyoruz.” denildi.


Açıklamada, Batı medyasının İsrail yanlısı yayın yaptığına dikkati çekilerek, “Aynı şekilde Batı medyasının mesleki ve ahlaki ilkelerden yoksun bir şekilde İsrail yanlısı yayınlarını da kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Şuruk Gazetesi Genel Müdür Yardımcısı Abdurrezzak Bulkamh da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu girişimin her yıl 22 Ekim'de kutlanan Ulusal Gazetecilik Günü’ne denk geldiğini aktararak, gazetelerin bu manşetle Filistin halkıyla dayanışmayı amaçladığını belirtti.


Batı medyasının çok açık bir şekilde bu savaşta İsrail yanlısı yayın yaptığını dile getiren Bulkamh, söz konusu basının böylece tüm mesleki ve ahlaki ilkeleri ihlal ettiğini vurguladı.

Batı medyasının İsrail’in propaganda aletine dönüştüğünü ifade eden Bulkamh, bu “sorumsuzluğa” karşı, Cezayirli basın mensupları olarak insani ve mesleki taraflarını temsil eden tek bir manşetle çıkma kararı aldıklarını kaydetti.






#Cezayir
#Manşet
#Gazze
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