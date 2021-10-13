Dünya Cezayirden Macrona cevap Osmanlıbizi Haçlıya karşı korudu
AFRİKA

Cezayir'den Macron'a cevap: Osmanlı bizi Haçlıya karşı  korudu

Fransız sömürgeciliğini meşrulaştırmak için “Osmanlı da Cezayir’i sömürgeleştirdi” diyen Macron, gerekli cevabı yine Cezayir’den aldı. Cezayir Alimler Birliği Başkanı Abdurrezak Kasum, “Osmanlı, Cezayir’e sömürgeci olarak gelmedi, Haçlı saldırılarına karşı Cezayirlilerin davetiyle geldi” ifadelerini kullandı.

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​Cezayirden Macrona cevap: Osmanlı bizi Haçlıya karşı korudu
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Osmanlı Devleti’ni sömürgecilikle suçlayan ve tarihindeki kara lekeyi meşrulaştırmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Cezayir Alimler Birliği’nden tokat gibi cevap geldi. Birlik Başkanı Abdurrezak Kasum, “Osmanlı, Cezayir’e sömürge işgalcisi olarak gelmedi. Bilakis İspanyol Haçlı saldırılarına karşı Cezayirlilerin davetiyle geldi” dedi. Birliğin yayın organına konuşan Kasum, Macron’un suçlamalarına karşı, “Osmanlı Cezayir’de ölüm ve yıkımla suçlanmıyor. Osmanlı döneminde Cezayirliler hayatlarından memnundu, onlar Cezayirlilerin servetini yağmalamadılar” ifadelerini kullandı.

Macron
Macron

SÖMÜRGECİLİĞİN BABASI FRANSA

Fransa’nın aksine, Osmanlıların Cezayir’de kendi dilini empoze etmediğine işaret eden Kasum, Osmanlı Devleti’nin Cezayir’de yerel halkın dinine, diline ve inancına karışmadığını kaydetti. Kasum, Cezayirlilerin Fransız sömürgeciliğini “trajedinin babası, sefalet

ve nefretin kaynağı” şeklinde tanımladığını belirterek, Fransız şirketleriyle ticari ilişkilerin sonlandırılması çağrısı yaptı. Geçen günlerde Macron, Fransa’dan önce Türklerin de Cezayir’de sömürgecilik yaptığını iddia etmiş ve bu sözleri büyük tepki toplamıştı.

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