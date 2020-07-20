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Dünya Cezayirden Mısıra tepki Kabileleri silahlandırmak Libyayı Somali haline getirir
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Cezayir'den Mısır'a tepki: Kabileleri silahlandırmak Libya'yı Somali haline getirir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Mısır'da darbeci Sisi yönetiminin Libyalı kabileleri silahlandırma kararına tepki gösterdi. Tebbun, "Bu gerçekten çok tehlikelidir. Yeni bir Somali ile karşı karşıya olacağız ki bu durumda hiçbir çözüm olmaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun

Cezayir resmi televizyon kanalında yayınlanan yerel medya kanallarına verdiği mülakatta konuşan Tebbun, Cezayir'in Libya krizine ilişkin bir girişimi sunma aşamasında olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olacak girişimin Tunus-Cezayir çözümü olabileceğini dile getiren Tebbun, "Herhangi bir münferit kararı desteklemeyiz. Emrivakileri reddetmek Cezayir'in ilkelerindendir." dedi.

Tebbun, dile getirdiği girişimin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

TÜRK VE CEZAYİR DIŞİŞLERİ BAKANI TEMAS HALİNDE

Tebbun, Libya krizine ilişkin diplomatik çabaları tüm taraflarla günlük olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde olduğunu dile getirerek, "Türkiye ve Cezayir Dışişleri Bakanlarının günlük temas halinde" olduğunu vurguladı.

"LİBYA'DA KABİLELERİ SİLAHLANDIRMAK YENİ BİR SOMALİ DEMEK"

Libya'daki kabilelerin silahlandırılması meselesine Cezayir'in karşı olduğunu ima eden Tebbun şunları söyledi:

  • "Geçen 24 saat içinde Libyalı kabilelerin nefsi müdafaa için silahlandırılması konusunu duydum. Bu gerçekten çok tehlikelidir. Yeni bir Somali ile karşı karşıya olacağız ki bu durumda hiçbir çözüm olmaz."

"MISIR, LİBYALI KABİLELERİ SİLAHLANDIRACAK"

Mısır Cumhurbaşkanlığından geçen perşembe yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin başkent Kahire'de Libyalı kabile liderleriyle bir araya geldiği duyurulmuştu.

Libyalı kabilelere, 'ulusal bir ordu' çatısı altına girme ve silahların sadece devlet kurumlarının elinde olması çağrısında bulunan Sisi, ulusal bir ordu inşası için ülkesinin Libyalı kabile mensuplarını misafir etmeye ve eğitmeye hazır olduğunu aktarmıştı.

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